"Шахеди" уразили інфраструктурний об’єкт в Ізмаїльському районі: спалахнула пожежа

В ніч на 16 липня ворог здійснив атаку безпілотними літальними апаратами (БПЛА) на Ізмаїльський район Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Як зазначається, у результаті повітряного нападу було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем.

"Постраждалих, на щастя, немає. Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там поранено підлітка, він "важкий", також зруйновано промпідприємство. Також зазначалося, що ворог масовано атакував "шахедами" Вінницю. У місті є влучання в об’єкти цивільної і промислової інфраструктури, 4 осіб поранені.