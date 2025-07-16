РФ массированно атаковала Кировоградщину "шахедами". Загорелись поля, повреждены окна дома (обновлено)
Российские оккупанты ночью массированно атаковали Кировоградскую область беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
"Отработали наши защитники неба. Есть результат. Однако обломки одного из сбитых дронов приземлились на территории частного домовладения в Добровеличковской громаде. Повреждены окна в доме. Комиссия на месте", - говорится в сообщении.
Также были возгорания в полях, однако огонь оперативно ликвидировали.
Позже глава области уточнил, что падение обломков сбитого беспилотника произошло в Благовещенской громаде.
В Добровеличковской обстановка контролируется.
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