РФ масовано атакувала Кіровоградщину "шахедами". Зайнялися поля, пошкоджено вікна будинку

Російські окупанти вночі масовано атакували Кіровоградську область безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

"Відпрацювали наші оборонці неба. Є результат. Проте уламки одного зі збитого дронів приземлились на території приватного домоволодіння в Добровеличківській громаді. Пошкоджено вікна в будинку. Комісія на місці", - йдеться в повідомленні.

Також були займання в полях, проте вогонь оперативно ліквідували.

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