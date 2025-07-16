РФ масовано атакувала Кіровоградщину "шахедами". Зайнялися поля, пошкоджено вікна будинку
Російські окупанти вночі масовано атакували Кіровоградську область безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
"Відпрацювали наші оборонці неба. Є результат. Проте уламки одного зі збитого дронів приземлились на території приватного домоволодіння в Добровеличківській громаді. Пошкоджено вікна в будинку. Комісія на місці", - йдеться в повідомленні.
Також були займання в полях, проте вогонь оперативно ліквідували.
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