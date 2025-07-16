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Новини Обстріли Кіровоградщини
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РФ масовано атакувала Кіровоградщину "шахедами". Зайнялися поля, пошкоджено вікна будинку

Атака шахедів на Кіровоградщину 16 липня Що відомо про наслідки

Російські окупанти вночі масовано атакували Кіровоградську область безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

"Відпрацювали наші оборонці неба. Є результат. Проте уламки одного зі збитого дронів приземлились на території приватного домоволодіння в Добровеличківській громаді. Пошкоджено вікна в будинку. Комісія на місці", - йдеться в повідомленні.

Також були займання в полях, проте вогонь оперативно ліквідували.

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