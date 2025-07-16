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14 "шахедів" знищено над Черкащиною: пошкоджено будинки та ЛЕП в Уманському районі. ФОТОрепортаж

Ніч на 16 липня на Черкащині минула з повітряними тривогами. По ворожих цілях працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у межах території області загалом знешкоджено 14 російських БпЛА.

Минулось без потерпілих.

"На Уманщині в кількох селах вибуховою хвилею й уламками дронів пошкоджено з десяток будинків, лінію електропередач, а також майно фермерського господарства. Мали незначні займання пшениці на кількох полях. Пожежі оперативно ліквідовані. Як і у Звенигородському районі, де горів очерет", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 25 "Шахедів" знищили над Черкащиною: минулося без постраждалих

наслідки обстрілу Уманщини
наслідки обстрілу Уманщини
наслідки обстрілу Уманщини
наслідки обстрілу Уманщини
наслідки обстрілу Уманщини

Обстеження території триває.

Автор: 

обстріл (29876) Шахед (1305) Черкаська область (97) Уманський район (8)


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