14 "шахедів" знищено над Черкащиною: пошкоджено будинки та ЛЕП в Уманському районі. ФОТОрепортаж

Ніч на 16 липня на Черкащині минула з повітряними тривогами. По ворожих цілях працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у межах території області загалом знешкоджено 14 російських БпЛА.

Минулось без потерпілих.

"На Уманщині в кількох селах вибуховою хвилею й уламками дронів пошкоджено з десяток будинків, лінію електропередач, а також майно фермерського господарства. Мали незначні займання пшениці на кількох полях. Пожежі оперативно ліквідовані. Як і у Звенигородському районі, де горів очерет", - йдеться у повідомленні.

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Обстеження території триває.