14 "шахедів" знищено над Черкащиною: пошкоджено будинки та ЛЕП в Уманському районі. ФОТОрепортаж
Ніч на 16 липня на Черкащині минула з повітряними тривогами. По ворожих цілях працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у межах території області загалом знешкоджено 14 російських БпЛА.
Минулось без потерпілих.
"На Уманщині в кількох селах вибуховою хвилею й уламками дронів пошкоджено з десяток будинків, лінію електропередач, а також майно фермерського господарства. Мали незначні займання пшениці на кількох полях. Пожежі оперативно ліквідовані. Як і у Звенигородському районі, де горів очерет", - йдеться у повідомленні.
Обстеження території триває.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль