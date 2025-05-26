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Новини атака на Черкащину
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25 "Шахедів" знищили над Черкащиною: минулося без постраждалих

Шахед над Черкащиною

У ніч проти понеділка війська РФ атакували ударними дронами територію Черкащини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"З ночі наші захисники неба відбивали чергові ворожі атаки. У межах області знешкоджено 25 російських БпЛА.

Травмованих немає. Звернень про шкоду від уламків на цю хвилину теж. Обстеження території триває", - інформує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували Черкащину: уламками пошкоджено приватні будинки та електроопори

Водночас, за даними ОВА, наявні уточнені наслідки після ворожих атак напередодні. Зокрема, на Уманщині вибуховою хвилею пошкоджено вікна професійного ліцею, котельні та житлового будинку.

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Шахед (1128) Черкаська область (79) Уманський район (6)


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