25 "Шахедів" знищили над Черкащиною: минулося без постраждалих

У ніч проти понеділка війська РФ атакували ударними дронами територію Черкащини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"З ночі наші захисники неба відбивали чергові ворожі атаки. У межах області знешкоджено 25 російських БпЛА.

Травмованих немає. Звернень про шкоду від уламків на цю хвилину теж. Обстеження території триває", - інформує він.

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Водночас, за даними ОВА, наявні уточнені наслідки після ворожих атак напередодні. Зокрема, на Уманщині вибуховою хвилею пошкоджено вікна професійного ліцею, котельні та житлового будинку.