25 "шахедов" уничтожены над Черкасщиной: обошлось без пострадавших

В ночь на понедельник войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черкасской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"С ночи наши защитники неба отражали очередные вражеские атаки. В пределах области обезврежено 25 российских БПЛА.

Травмированных нет. Обращений о вреде от обломков на эту минуту - тоже. Обследование территории продолжается", - информирует он.

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В то же время, по данным ОВА, имеются уточненные последствия после вражеских атак накануне. В частности, на Уманщине взрывной волной повреждены окна профессионального лицея, котельной и жилого дома.