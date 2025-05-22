"Шахеды" атаковали Черкасскую область: обломками повреждены частные дома и электроопоры
Утром российские беспилотники атаковали Черкасскую область. На территории региона уничтожили 6 воздушных целей.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, на Звенигородщине обломками повреждены два частных дома, несколько автомобилей и электроопоры. Энергетики уже проводят восстановительные работы.
За помощью к медикам обратились три человека. У них - острая реакция на стресс. В госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении.
Обследование территории продолжается.
