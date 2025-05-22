РУС
Новости атака на Черкащину Атака беспилотников на Черкасскую область
"Шахеды" атаковали Черкасскую область: обломками повреждены частные дома и электроопоры

Атака шахидов на Черкасскую область. Что известно о последствиях

Утром российские беспилотники атаковали Черкасскую область. На территории региона уничтожили 6 воздушных целей.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, на Звенигородщине обломками повреждены два частных дома, несколько автомобилей и электроопоры. Энергетики уже проводят восстановительные работы.

За помощью к медикам обратились три человека. У них - острая реакция на стресс. В госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении.

Обследование территории продолжается.

обстрел (29176) Шахед (1410) Черкасская область (117) Звенигородский район (5)
