РФ выпустила 128 "шахедов" и баллистику: сбито 74 цели, 38 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 22 мая атаковали Украину 128 беспилотниками различных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, БпЛА враг выпустил с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крым.

А "Искандер-М" - из района Таганрога.

"По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной обезврежено 112 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 74 - сбиты огневыми средствами поражения, 38 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.

