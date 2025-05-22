РУС
Рашисты ударили по Славянску "шахедом". ФОТО

Российские оккупанты атаковали Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщили пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Около 4:40 город в очередной раз подвергся вражескому удару БпЛА "Герань-2".

"Окраина города, переулок Финский. Повреждены технические сооружения", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

РФ обстреляла Слов'янськ 22 травня 2025 року
