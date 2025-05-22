Рашисты ударили по Славянску "шахедом". ФОТО
Российские оккупанты атаковали Славянск в Донецкой области.
Об этом сообщили пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Около 4:40 город в очередной раз подвергся вражескому удару БпЛА "Герань-2".
"Окраина города, переулок Финский. Повреждены технические сооружения", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
