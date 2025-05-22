Рашисти вдарили по Слов’янську "шахедом". ФОТО
Російські окупанти атакували Слов'янськ на Донеччині.
Про це повідомили пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 4:40 місто вчергове зазнало ворожого удару БпЛА "Герань-2".
"Околиці міста, пров. Фінський. Пошкоджені технічні споруди", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль