Рашисти вдарили по Слов’янську "шахедом". ФОТО

Російські окупанти атакували Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомили пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 4:40 місто вчергове зазнало ворожого удару БпЛА "Герань-2".

"Околиці міста, пров. Фінський. Пошкоджені технічні споруди", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає.

РФ обстріляла Слов'янськ 22 травня 2025 року
обстріл (30503) Донецька область (9433) Краматорський район (622) Слов'янськ (677)
