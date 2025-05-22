УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9149 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
779 2

РФ випустила 128 "шахедів" та балістику: збито 74 цілі, 38 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 22 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Російські окупанти в ніч на 22 травня атакували Україну 128 безпілотниками різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, БпЛА ворог випустив із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Крим.

А "Іскандер-М" - із району Таганрога.

"Станом на 11.00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 74 - збито вогневими засобами ураження, 38 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

Читайте: Рашисти вдарили по Слов’янську "шахедом". ФОТО

Атака шахедів 22 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (30503) ППО (3490) Повітряні сили (2967)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3,14дараси ,щоб ви видохли,усі.зовсім.
показати весь коментар
22.05.2025 11:32 Відповісти
ага, в квадраті
показати весь коментар
22.05.2025 11:40 Відповісти
 
 