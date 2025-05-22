РФ випустила 128 "шахедів" та балістику: збито 74 цілі, 38 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 22 травня атакували Україну 128 безпілотниками різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, БпЛА ворог випустив із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Крим.

А "Іскандер-М" - із району Таганрога.

"Станом на 11.00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 74 - збито вогневими засобами ураження, 38 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

Читайте: Рашисти вдарили по Слов’янську "шахедом". ФОТО