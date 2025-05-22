РФ випустила 128 "шахедів" та балістику: збито 74 цілі, 38 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 22 травня атакували Україну 128 безпілотниками різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Так, БпЛА ворог випустив із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Крим.
А "Іскандер-М" - із району Таганрога.
"Станом на 11.00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 74 - збито вогневими засобами ураження, 38 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владимир #594971
показати весь коментар22.05.2025 11:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар22.05.2025 11:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль