"Шахеди" атакували Черкащину: уламками пошкоджено приватні будинки та електроопори

Атака шахедів на Черкащину. Що відомо про наслідки

Вранці російські безпілотники атакували Черкаську область. На території регіону знищили 6 повітряних цілей.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, на Звенигородщині уламками пошкоджено два приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи.

По допомогу до медиків звернулись троє людей. У них - гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують", - йдеться в повідомленні.

Обстеження території триває.

Черкаська область
