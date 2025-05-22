"Шахеди" атакували Черкащину: уламками пошкоджено приватні будинки та електроопори

Вранці російські безпілотники атакували Черкаську область. На території регіону знищили 6 повітряних цілей.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, на Звенигородщині уламками пошкоджено два приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи.



По допомогу до медиків звернулись троє людей. У них - гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують", - йдеться в повідомленні.

Обстеження території триває.

Також читайте: РФ випустила 128 "шахедів" та балістику: збито 74 цілі, 38 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА