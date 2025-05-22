"Шахеди" атакували Черкащину: уламками пошкоджено приватні будинки та електроопори
Вранці російські безпілотники атакували Черкаську область. На території регіону знищили 6 повітряних цілей.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, на Звенигородщині уламками пошкоджено два приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи.
По допомогу до медиків звернулись троє людей. У них - гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують", - йдеться в повідомленні.
Обстеження території триває.
