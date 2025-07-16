14 "шахедов" уничтожено над Черкасской областью: повреждены дома и ЛЭП в Уманском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночь на 16 июля на Черкасщине прошла с воздушными тревогами. По вражеским целям работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в пределах территории области в целом обезврежено 14 российских БпЛА.

Прошло без пострадавших.

"На Уманщине в нескольких селах взрывной волной и обломками дронов повреждены с десяток домов, линия электропередач, а также имущество фермерского хозяйства. Имели незначительные возгорания пшеницы на нескольких полях. Пожары оперативно ликвидированы. Как и в Звенигородском районе, где горел камыш", - говорится в сообщении.

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Обследование территории продолжается.