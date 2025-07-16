Войска РФ атаковали "Искандером" и 400 дронами: 198 БПЛА сбиты, 145 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 16 июля войска РФ атаковали баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 400-ми ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, до 255 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, основные направления удара - Кривой Рог, Харьков, Винница.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 198 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 145 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.

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Какие последствия?

Зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БПЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там ранен подросток, он "тяжелый", также разрушено промпредприятие. Также отмечалось, что враг массированно атаковал "шахедами" Винницу. В городе есть попадания в объекты гражданской и промышленной инфраструктуры, 4 человека ранены.

Кроме того, "шахеды" поразили инфраструктурный объект в Измаильском районе Одесской области. Утром "шахед" ударил по предприятию в Сумах.

Также наше издание информировало, что 14 "шахедов" уничтожено над Черкасской областью. Повреждены дома и ЛЭП в Уманском районе. Под массированной атакой дронов находилась и Кировоградщина.