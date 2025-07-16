Війська РФ атакували "Іскандером" та 400 дронами: 198 БпЛА збито, 145 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 16 липня війська РФ атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, до 255 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, основні напрямки удару - Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 145 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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Які наслідки?

Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там поранено підлітка, він "важкий", також зруйновано промпідприємство. Також зазначалося, що ворог масовано атакував "шахедами" Вінницю. У місті є влучання в об’єкти цивільної і промислової інфраструктури, 4 осіб поранені.

Окрім того, "шахеди" уразили інфраструктурний об’єкт в Ізмаїльському районі на Одещині. Зранку "Шахед" ударив по підприємству у Сумах.

Також наше видання інформувало, що 14 "шахедів" знищено над Черкащиною. Пошкоджено будинки та ЛЕП в Уманському районі. Під масованою атакою дронів перебувала й Кіровоградщина.