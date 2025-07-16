"Шахед" ударив по підприємству у Сумах (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 16 липня, зранку ворожі війська поцілили БпЛА ударного типу по території одного з підприємств у Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Сумщини.

Попередньо, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби, а також 2 приватні будинки.





Також читайте: Удари РФ по Сумах: кількість постраждалих зросла до 11. ФОТОрепортаж (оновлено)

Інформація щодо постраждалих не надходила.

На місці удару працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місця удару, вилучають залишки безпілотного літального апарату, фіксують пошкодження.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини.

Оновлена інформація

Згодом в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що вночі та зранку ворог завдав ударів по Сумській громаді.

"Внаслідок падіння ворожого БпЛА на територію приватного домогосподарства, на щастя, обійшлося без постраждалих. Також ударом БпЛА було пошкоджено одне з підприємств — зазнали руйнувань вікна, техніка, покрівля та нежитлові приміщення", - зауважив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там поранено підлітка, він "важкий", також зруйновано промпідприємство. Також зазначалося, що ворог масовано атакував "шахедами" Вінницю. У місті є влучання в об’єкти цивільної і промислової інфраструктури, 4 осіб поранені.

Окрім того, "шахеди" уразили інфраструктурний об’єкт в Ізмаїльському районі на Одещині.