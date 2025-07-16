"Шахед" ударил по предприятию в Сумах. ФОТО

Сегодня, 16 июля, утром вражеские войска попали БпЛА ударного типа по территории одного из предприятий в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Сумщины.

Предварительно, в результате обстрела повреждены административное здание, транспортные средства, а также 2 частных дома.





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Информация о пострадавших не поступала.

На месте удара работает следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Правоохранители осуществляют обследование и документирование места удара, изымают остатки беспилотного летательного аппарата, фиксируют повреждения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там ранен подросток, он "тяжелый", также разрушено промпредприятие. Также отмечалось, что враг массированно атаковал "шахедами" Винницу. В городе есть попадания в объекты гражданской и промышленной инфраструктуры, 4 человека ранены.

Кроме того, "шахеды" поразили инфраструктурный объект в Измаильском районе Одесской области.