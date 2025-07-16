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Враг массированно атаковал "шахедами" Винницу: есть попадание в объекты промышленной инфраструктуры, 7 человек ранены, двое "тяжелых" (обновлено). ВИДЕО

В ночь на среду, 16 июля 2025 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами Винницу.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий по объектам гражданской промышленной инфраструктуры города Винница.

"Спасатели работают над локализацией пожаров. Есть 4 раненых, они уже в больницах, получают помощь. Также есть поврежденные жилые дома в общинах Винницкой области", - отметила чиновница.

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"Жителей области - прошу сохранять информационную тишину. Не помогайте врагу при сборе информации о результатах его террористической атаки", - добавила она.

Обновленная информация

По данным Заболотной, по состоянию на 6:40 известно о семи пострадавших.

В частности, 5 из них – с ожогами.

"С ожогами 2 тяжелых, 3 - средней степени. Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом - спасатели еще работают", - говорится в сообщении.

Также в области повреждены 4 жилых дома. Повреждения кровель, окна, двери.

Один из домов получил существенные повреждения.

"В общей сложности, Виннитчину сегодня атаковало 28 БПЛА, из них, ориентировочно, 18 целей уничтожено", - уточнила Заболотная.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там ранен подросток, он "тяжелый", также разрушено промпредприятие.

Автор: 

Винница (730) Винницкая область (1055) обстрел (28552) Винницкий район (22)


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Рижий дав лисому 50 днів,то треба за 50 днів побільше України зруйнувати і українців убити...
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16.07.2025 06:28 Ответить
Ціленаправлено ворог нищить Україну на жаль відповіді немає ,тому ворог відчуває свою безкарність ,коли вже буде починатись ранкові новини що атаковано і зруйновано рашиські обєкти ,а ЗСУ зупинила просування ворога ? вся відповідальність на Верховному головнокомандувачу ,чим завгодно займаются переслідують опозицію і антикорупціонерів окрім одного оборони країни і консолідація народу перед смертельною загрозою.
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16.07.2025 06:45 Ответить
Коли такі як ти встануть до лав ЗСУ.
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16.07.2025 08:05 Ответить
Де відповідь по оркостану, мразь ти зелена?!
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16.07.2025 07:06 Ответить
Зелька наканунє отримав від Трампа надпотужний собачий хер (а один хер в нього вже є за ресурси). Він їм і вдарить по Москві.
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16.07.2025 07:16 Ответить
 
 