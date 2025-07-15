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Новости Фото Теракты в Украине
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Задержан агент РФ, который готовил теракт во дворе многоэтажки в Виннице. ФОТО

19-летнему жителю г. Житомир сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой облпрокуратуры.

агент РФ

По данным следствия, парень является участником вражеской агентурно-информаторской сети, задачей которой является вербовка жителей Украины для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и применения их в отношении военнослужащих и правоохранителей.

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Кроме того члены сети занимаются сбором информации, необходимой представителям спецслужб РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

"В частности подозреваемый через Telegram передал куратору фотоснимки, видеозаписи и точные координаты расположения полицейских участков, зданий ТЦК и СП, военных автомобилей на территории г. Житомира. За это на банковскую карту получил средства", - говорится в сообщении.

В дальнейшем за оговоренную сумму в 1000 долларов США парень согласился поехать в г. Винницу и установить там по определенным координатам СВУ.

Прибыв в соседний областной центр в вечернее время, подозреваемый по указаниям куратора нашел тайник с пакетом, в котором было устройство, состоящее из емкости с порошкообразным веществом и подключенными к нему проводами двумя телефонами. Он занес пакет во двор жилых многоэтажек и оставил его в растениях на клумбе.

По предварительным данным, взрывчатка должна была быть активирована, когда рядом находились бы военнослужащие.

Оперативным мероприятиями сотрудников Службы безопасности преступление было предотвращено - гражданин задержан по горячим следам.

В дальнейшем ему сообщено о подозрении и судом в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом УСБУ в Винницкой области.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Винница (729) Винницкая область (1054) теракт (2332) Винницкий район (22)


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Агента затримали. На гарячому. Справа порушена. Винуватість беззаперечна. ЧОГО ХОВАТИ ОБЛИЧЧЯ ? Нехай місто побачить героя, який ненавидить своє місто і його мешканців, щоб одразу у разі чого ....
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15.07.2025 15:01 Ответить
Прокацапленого терориста називають "хлопцем" ...
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15.07.2025 15:01 Ответить
Які там " 15 р." ? Довічне придурку - в самий раз !
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15.07.2025 15:01 Ответить
Як це зупинити?
В мене лише одна ідея, прийняти закон про заборону тунеядства! Бо легкі гроші за зраду іскоєння злочинів, ******** Україну.
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15.07.2025 15:01 Ответить
Повішати із трансляцією на весь світ. На шнурку, на площі у Вінниці. Без мила.
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15.07.2025 15:20 Ответить
Чому затриманий , а не знищений під час опору? Цю нечисть потрібнг тільки знищувати!!!
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15.07.2025 15:19 Ответить
Вішати треба, він такий же убивця Українців, як і окупанти московські!
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15.07.2025 15:50 Ответить
Скоро обміняють на якогось "нашого героя"...
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15.07.2025 16:45 Ответить
 
 