Задержан агент РФ, который готовил теракт во дворе многоэтажки в Виннице. ФОТО

19-летнему жителю г. Житомир сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой облпрокуратуры.

По данным следствия, парень является участником вражеской агентурно-информаторской сети, задачей которой является вербовка жителей Украины для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и применения их в отношении военнослужащих и правоохранителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовили теракты против военных: задержаны шесть агентов ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кроме того члены сети занимаются сбором информации, необходимой представителям спецслужб РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

"В частности подозреваемый через Telegram передал куратору фотоснимки, видеозаписи и точные координаты расположения полицейских участков, зданий ТЦК и СП, военных автомобилей на территории г. Житомира. За это на банковскую карту получил средства", - говорится в сообщении.

В дальнейшем за оговоренную сумму в 1000 долларов США парень согласился поехать в г. Винницу и установить там по определенным координатам СВУ.

Прибыв в соседний областной центр в вечернее время, подозреваемый по указаниям куратора нашел тайник с пакетом, в котором было устройство, состоящее из емкости с порошкообразным веществом и подключенными к нему проводами двумя телефонами. Он занес пакет во двор жилых многоэтажек и оставил его в растениях на клумбе.

По предварительным данным, взрывчатка должна была быть активирована, когда рядом находились бы военнослужащие.

Оперативным мероприятиями сотрудников Службы безопасности преступление было предотвращено - гражданин задержан по горячим следам.

В дальнейшем ему сообщено о подозрении и судом в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Также читайте: Агент РФ пытался взорвать многоэтажку в Ровно, его задержали, - СБУ. ФОТО

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом УСБУ в Винницкой области.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.