Агент РФ пытался подорвать многоэтажку в Ровно, его задержали, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности предотвратила еще один теракт в Украине. По результатам действий на опережение СБУ задержала агента РФ, который готовил взрыв в многоквартирном доме в Ровно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, фигурант установил самодельное взрывное устройство (СВУ) в арендованной квартире в центре города по заказу российских спецслужб.
"После дистанционной активации СВУ враг надеялся на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и распространении панических настроений в регионе", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы рашистов и задержали террориста "на горячем", когда он минировал квартиру.
Что известно о злоумышленнике?
Как установило расследование, задержанным оказался 27-летний львовянин, которого рф завербовала через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".
После вербовки он приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовый СВП и прибыл в заранее арендованный дом, который планировалось взорвать.
Установив на полке взрывчатку, фигурант оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв.
После взрыва агент планировал сначала "залечь на дно" в другой арендованной квартире в Ровно, а затем сбежать во Львов.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что агент РФ планировала совершить теракт в гостинице Ровно.
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Якщо агента вбили - вереск: "Аааа, чому не затримали?!! Менти - падлюки! За свої дупи бояцця!!!"
Ви вже вирішіть для себе, чого вам треба. Чи просто треба вереску?! Бо ваш російський куратор вимагає?!