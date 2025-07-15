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Новости Теракты спецслужб РФ в Украине
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Агент РФ пытался подорвать многоэтажку в Ровно, его задержали, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила еще один теракт в Украине. По результатам действий на опережение СБУ задержала агента РФ, который готовил взрыв в многоквартирном доме в Ровно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигурант установил самодельное взрывное устройство (СВУ) в арендованной квартире в центре города по заказу российских спецслужб.

агент РФ планировал теракт в Ровно

"После дистанционной активации СВУ враг надеялся на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и распространении панических настроений в регионе", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы рашистов и задержали террориста "на горячем", когда он минировал квартиру.

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Что известно о злоумышленнике?

Как установило расследование, задержанным оказался 27-летний львовянин, которого рф завербовала через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".

После вербовки он приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовый СВП и прибыл в заранее арендованный дом, который планировалось взорвать.

Установив на полке взрывчатку, фигурант оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв.

После взрыва агент планировал сначала "залечь на дно" в другой арендованной квартире в Ровно, а затем сбежать во Львов.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что агент РФ планировала совершить теракт в гостинице Ровно.

Автор: 

Ровно (534) СБУ (20185) теракт (2332) Ровенская область (1265) Ровенский район (21)


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Топ комментарии
+7
Таких покидьків повинні не затримувати, в знешкоджувати. Окрім того,дуже дивна кваліфікація злочину. По суті - це є замах на терористичний акт. Але, оскільки в правоохоронних органах працюють такі "потужні" фахівці, які не здатні розв'язати елементарну задачу з кримінального права для третього курсу юридичного вишу, від цих правоохоронців було б більше користі,якщо б їх направили копати окопи.
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15.07.2025 10:41 Ответить
+4
ну так, а потім мордують цих наївних мальчіков в трусіках.
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15.07.2025 10:35 Ответить
+1
який кремезний агент.
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15.07.2025 10:33 Ответить
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ну так, а потім мордують цих наївних мальчіков в трусіках.
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15.07.2025 10:35 Ответить
Скільки ще падалі на цьому сайті. Мабуть саме так заробляти бажав. Коли у тебе в домі таке станеться то якщо вижити вдасться не скигли
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15.07.2025 11:03 Ответить
який кремезний агент.
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15.07.2025 10:33 Ответить
яка маленька буває куля або уламок, якщо потрапляє у мозок чи око, правда ж дрібниця
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15.07.2025 11:20 Ответить
Таких покидьків повинні не затримувати, в знешкоджувати. Окрім того,дуже дивна кваліфікація злочину. По суті - це є замах на терористичний акт. Але, оскільки в правоохоронних органах працюють такі "потужні" фахівці, які не здатні розв'язати елементарну задачу з кримінального права для третього курсу юридичного вишу, від цих правоохоронців було б більше користі,якщо б їх направили копати окопи.
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15.07.2025 10:41 Ответить
Якщо агента затримали - вереск: "Аааа, чому не вбили?!! Менти - падлюки! За свої дупи бояцця!!!".
Якщо агента вбили - вереск: "Аааа, чому не затримали?!! Менти - падлюки! За свої дупи бояцця!!!"
Ви вже вирішіть для себе, чого вам треба. Чи просто треба вереску?! Бо ваш російський куратор вимагає?!
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15.07.2025 11:58 Ответить
Каструвати і відпустити на болота через лінію фронту.
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15.07.2025 11:33 Ответить
Прошу повідомити склад СВП і його масу.
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15.07.2025 11:36 Ответить
А як такий молодий, у розквіті сил, призовного віку телепень прошмигнув попри патрулі ТЦК і СП аж у двох областях? 🤔
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15.07.2025 12:01 Ответить
 
 