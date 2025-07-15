Агент РФ пытался подорвать многоэтажку в Ровно, его задержали, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила еще один теракт в Украине. По результатам действий на опережение СБУ задержала агента РФ, который готовил взрыв в многоквартирном доме в Ровно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигурант установил самодельное взрывное устройство (СВУ) в арендованной квартире в центре города по заказу российских спецслужб.

"После дистанционной активации СВУ враг надеялся на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и распространении панических настроений в регионе", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы рашистов и задержали террориста "на горячем", когда он минировал квартиру.

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Что известно о злоумышленнике?

Как установило расследование, задержанным оказался 27-летний львовянин, которого рф завербовала через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".

После вербовки он приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовый СВП и прибыл в заранее арендованный дом, который планировалось взорвать.

Установив на полке взрывчатку, фигурант оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв.

После взрыва агент планировал сначала "залечь на дно" в другой арендованной квартире в Ровно, а затем сбежать во Львов.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что агент РФ планировала совершить теракт в гостинице Ровно.