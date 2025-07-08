Агентка РФ планировала совершить теракт в отеле г. Ривне, - СБУ
В г. Ривне удалось предотвратить теракт против гражданских. Задержана российская агентка, которая готовила взрыв в одном из самых популярных отелей региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Женщина по заказу российских спецслужб оставила самодельное взрывное устройство в одном из номеров комплекса. Для видеофиксации подрыва агент установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для оккупантов. В дальнейшем рашисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка.
Агент РФ задержана "на горячем", когда она в спешке выезжала из отеля. Также была обезврежена взрывчатка.
"Подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую оккупанты завербовали через сайт знакомств. После вербовки агент получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо. В то же время террористка по инструкции российского спецслужбиста приобрела на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одного СВП для новых терактов", - говорится в сообщении.
В доме женщины изъят телефон с доказательствами ее работы на врага и составляющие для второй взрывчатки.
СБУ сообщила агентке о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Женщина находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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