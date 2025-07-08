Агентка РФ планувала здійснити теракт в готелі Рівного, - СБУ

У Рівному вдалося запобігти теракту проти цивільних. Затримано російську агентку, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка на замовлення російських спецслужб залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів комплексу. Для відеофіксації підриву агентка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів. Надалі рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ РФ, який готував серію терактів у Харкові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Агентку РФ затримано "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також було знешкоджено вибухівку.

"Підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств. Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу. У той же час терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Авто працівника оборонного підприємства підірвали в Одесі: затримано завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя. ФОТО

В оселі жінки вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.

СБУ повідомила агентці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Планували підірвати воїнів "Азову" в Запоріжжі: СБУ затримала двох агентів ФСБ. ФОТОрепортаж