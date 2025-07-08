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Новини Теракти в Україні Спроба теракту
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Агентка РФ планувала здійснити теракт в готелі Рівного, - СБУ

Жінка готувала теракт в готелі Рівного Подробиці СБУ

У Рівному вдалося запобігти теракту проти цивільних. Затримано російську агентку, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка на замовлення російських спецслужб залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів комплексу. Для відеофіксації підриву агентка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів. Надалі рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку.

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Агентку РФ затримано "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також було знешкоджено вибухівку.

"Підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств. Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу. У той же час терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів", - йдеться в повідомленні.

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В оселі жінки вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.

СБУ повідомила агентці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

Рівне (577) СБУ (13094) теракт (1040) Рівненська область (1206) Рівненський район (19)


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Але ж є і схрони. Хто готував? Місцеві чи туристи
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08.07.2025 10:08 Відповісти
Такою муйньою *******, що навіть бридко читати....
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08.07.2025 10:25 Відповісти
Олександр гімнюк тобою і смердить квочкакацапсяча
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08.07.2025 10:36 Відповісти
Місцеві. Робота "прокладки" потребує знання місцевості і специфіки життя в країні.
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08.07.2025 10:31 Відповісти
Хазяйновита курва
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08.07.2025 10:10 Відповісти
А що ворожий безпілотник чи ракета не здатні на таке?
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08.07.2025 10:54 Відповісти
Дорого. А тупа баба коштує копійки. Або і їх не коштує.
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08.07.2025 11:34 Відповісти
 
 