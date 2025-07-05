Авто працівника оборонного підприємства підірвали в Одесі: затримано завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який вранці суботи, 5 липня, вчинив теракт в Одесі.
Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали.
Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.
Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту. Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено.
Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, за кермом транспортного засобу перебував працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями.
Зазначається, що після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись "залягти на дно". Втім, співробітники СБУ та Нацполіції "по гарячих слідах" розшукали та затримали його.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що автомобіль вибухнув в Одесі, постраждав чоловік.
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СБУ часом не підкаже - де можна купити вибухівку для "саморобного" вибухового пристрою.
Інакше ця інформація - для ідіотів - імітація киплячої діяльності СБУ...
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями.
Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства."
А виконання цих вироків - це вже інша справа.
Головне, що ці нелюді будуть все життя ходити в касках і оглядатись через кожні 2 хвилини.
підара надо було на місті без суда та слітства
В Адесє не знайшлося свого запроданця?