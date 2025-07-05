Автомобіль вибухнув в Одесі, постраждав чоловік, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські працюють на місці вибуху авто в Київському районі Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Одеської області.
Як зазначається, наразі відомо, що постраждав місцевий чоловік.
Повідомлення про вибух автомобіля "Opel" на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 сьогодні зранку.
За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який перебував всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.
Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.
У телеграм-каналах пишуть, що постраждав військовий. Офіційного підтвердження щодо цього наразі немає.
Також соцмереж пубілкують фото з місця вибуху.
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Подставили. Свои же.🤣
Можливо, у такий спосіб, через власну нікчемність та недієздатность, стефанчука-зеленського-шмигаля та ніякого, заброньованого РНБОУ, особи з Урядового кварталу, СПОНУКАЮТЬ Українців, до дієвих заходів боротьби, на кшалт Сирійського!! Всього і треба, щоб був коригувальник/палій та три метри вірьовки!!
В Україні, московіти убивають щоденно Українців, з 2014 року, а в тилу в Українців, орудують московитів найманці-убивці!
Їх безкарність від осіб з Урядового кварталу, призводить до смертей та горя Українців!
Зелена банда вже вбила сотні тисяч, а якщо порахувати ковід то може більше мільйона і зупинятись не збираються.
Ви точно правильно пріоритети розставляєте?
Давайте вже повертайтесь в реальність, якою б цинічною вона не була.
Збивати шахеди льотчиками, яких і так дуже мало, так собі варіант, бо навіть у випадку якщо той шахед кудись таки прилетить - то вб'є він менш "цінну" людину, наприклад митника.
Если военный, то дай Бог ему выздороветь.