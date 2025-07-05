Автомобіль вибухнув в Одесі, постраждав чоловік, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські працюють на місці вибуху авто в Київському районі Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Одеської області.

Як зазначається, наразі відомо, що постраждав місцевий чоловік.

Повідомлення про вибух автомобіля "Opel" на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 сьогодні зранку.

За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який перебував всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

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На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

У телеграм-каналах пишуть, що постраждав військовий. Офіційного підтвердження щодо цього наразі немає.

Також соцмереж пубілкують фото з місця вибуху.



