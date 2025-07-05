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Автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские работают на месте взрыва авто в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Одесской области.

Как отмечается, пока известно, что пострадал местный мужчина.

Сообщение о взрыве автомобиля "Opel" на улице Варненской поступило на спецлинию 102 сегодня утром.

По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь.

Также читайте: Будут судить мужчину, который за деньги сжег автомобиль в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.

Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств.

В телеграм-каналах пишут, что пострадал военный. Официального подтверждения на этот счет пока нет.

Также в соцсетях распространяют фото с места взрыва.

одесса взрыв авто
одесса взрыв авто

Автор: 

авто (4223) взрыв (6839) Одесса (7972) Одесская область (3713) Нацполиция (16613) Одесский район (228)


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Топ комментарии
+6
Допоки не будуть, просто вішати, виконавців завдань московитів, таке буде продовжуватися в Україні!
Можливо, у такий спосіб, через власну нікчемність та недієздатность, стефанчука-зеленського-шмигаля та ніякого, заброньованого РНБОУ, особи з Урядового кварталу, СПОНУКАЮТЬ Українців, до дієвих заходів боротьби, на кшалт Сирійського!! Всього і треба, щоб був коригувальник/палій та три метри вірьовки!!
В Україні, московіти убивають щоденно Українців, з 2014 року, а в тилу в Українців, орудують московитів найманці-убивці!
Їх безкарність від осіб з Урядового кварталу, призводить до смертей та горя Українців!
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05.07.2025 11:17 Ответить
+4
Треба повертати смертну кару. Все одно нас в ЄС нескоро примуть. Нехай вимога відміни смертного вироку буде останньою у переліку виконаного...
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05.07.2025 11:31 Ответить
+3
Если это тцкун, то я не удивлён.
Если военный, то дай Бог ему выздороветь.
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05.07.2025 11:31 Ответить
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Там вже генеляр новоспечений.
Подставили. Свои же.🤣
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05.07.2025 10:47 Ответить
Допоки не будуть, просто вішати, виконавців завдань московитів, таке буде продовжуватися в Україні!
Можливо, у такий спосіб, через власну нікчемність та недієздатность, стефанчука-зеленського-шмигаля та ніякого, заброньованого РНБОУ, особи з Урядового кварталу, СПОНУКАЮТЬ Українців, до дієвих заходів боротьби, на кшалт Сирійського!! Всього і треба, щоб був коригувальник/палій та три метри вірьовки!!
В Україні, московіти убивають щоденно Українців, з 2014 року, а в тилу в Українців, орудують московитів найманці-убивці!
Їх безкарність від осіб з Урядового кварталу, призводить до смертей та горя Українців!
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05.07.2025 11:17 Ответить
Треба повертати смертну кару. Все одно нас в ЄС нескоро примуть. Нехай вимога відміни смертного вироку буде останньою у переліку виконаного...
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05.07.2025 11:31 Ответить
Коригувальник/палій вб'є одного, максимум двух людей, навіть в найгіршому сценарії, допустимо ракета прилетить у лікарню - це буде сотня чоловік.
Зелена банда вже вбила сотні тисяч, а якщо порахувати ковід то може більше мільйона і зупинятись не збираються.
Ви точно правильно пріоритети розставляєте?

Давайте вже повертайтесь в реальність, якою б цинічною вона не була.
Збивати шахеди льотчиками, яких і так дуже мало, так собі варіант, бо навіть у випадку якщо той шахед кудись таки прилетить - то вб'є він менш "цінну" людину, наприклад митника.
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05.07.2025 11:35 Ответить
Подивлюсь, як заспіваєте, коли він вб'є вашу дитину чи когось з родини. Тоді побалакаємо про приоритети.
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05.07.2025 12:02 Ответить
Стосовно ковіда. В Європі, як не дивно, смертей від нього більше ніж в Україні. Це статистика.
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05.07.2025 12:43 Ответить
Статистику роблять живі люди, й тому вона яка кому заманеться може бути, наприклад скільки загинуло українців в війні з 2014 року хоча б до 24 лютого 2022 року?
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05.07.2025 13:35 Ответить
Під час війни, такі дані, ніхто ніколи не опублікує. Ні одна країна в світі яка воює.
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05.07.2025 13:43 Ответить
Стосовно ковіду..я Вам відповіла, але мессага зникла..сайт лагає..
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05.07.2025 14:37 Ответить
Стосовно ковіду..їм ця зелена банда мене трохи не поховала..щоб не псувати статистику, поставили діагноз - туберкульоз..й годували кортикостироїдами та та наркотою знеболювальною...результат - я втратила здатність ходити...але навчусь, пзда їм буде.
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05.07.2025 14:35 Ответить
Если это тцкун, то я не удивлён.
Если военный, то дай Бог ему выздороветь.
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05.07.2025 11:31 Ответить
 
 