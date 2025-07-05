Автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские работают на месте взрыва авто в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Одесской области.

Как отмечается, пока известно, что пострадал местный мужчина.

Сообщение о взрыве автомобиля "Opel" на улице Варненской поступило на спецлинию 102 сегодня утром.

По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь.

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На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.

Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств.

В телеграм-каналах пишут, что пострадал военный. Официального подтверждения на этот счет пока нет.

Также в соцсетях распространяют фото с места взрыва.



