Автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские работают на месте взрыва авто в Киевском районе Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Одесской области.
Как отмечается, пока известно, что пострадал местный мужчина.
Сообщение о взрыве автомобиля "Opel" на улице Варненской поступило на спецлинию 102 сегодня утром.
По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.
Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств.
В телеграм-каналах пишут, что пострадал военный. Официального подтверждения на этот счет пока нет.
Также в соцсетях распространяют фото с места взрыва.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подставили. Свои же.🤣
Можливо, у такий спосіб, через власну нікчемність та недієздатность, стефанчука-зеленського-шмигаля та ніякого, заброньованого РНБОУ, особи з Урядового кварталу, СПОНУКАЮТЬ Українців, до дієвих заходів боротьби, на кшалт Сирійського!! Всього і треба, щоб був коригувальник/палій та три метри вірьовки!!
В Україні, московіти убивають щоденно Українців, з 2014 року, а в тилу в Українців, орудують московитів найманці-убивці!
Їх безкарність від осіб з Урядового кварталу, призводить до смертей та горя Українців!
Зелена банда вже вбила сотні тисяч, а якщо порахувати ковід то може більше мільйона і зупинятись не збираються.
Ви точно правильно пріоритети розставляєте?
Давайте вже повертайтесь в реальність, якою б цинічною вона не була.
Збивати шахеди льотчиками, яких і так дуже мало, так собі варіант, бо навіть у випадку якщо той шахед кудись таки прилетить - то вб'є він менш "цінну" людину, наприклад митника.
Если военный, то дай Бог ему выздороветь.