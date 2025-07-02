Будут судить мужчину, который за деньги сжег автомобиль в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего поджигателя автомобиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что в районе своего проживания мужчина приметил микроавтобус Mersedes Vito темно-зеленого цвета, облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег. Таким образом он планировал заработать деньги.
В данное время обвинительный акт по факту умышленного уничтожения автомобиля, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины), направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
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ОСЬ НА ФІГ ЦЮ НАВОЛОЧЬ КОРМИТИ УКРАЇНСЬКИМ ХЛІБОМ?
віддавайте росіянам - нехай його ЗСУ вбье