РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11061 посетитель онлайн
Новости Фото Поджоги авто военных
396 3

Будут судить мужчину, который за деньги сжег автомобиль в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего поджигателя автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что в районе своего проживания мужчина приметил микроавтобус Mersedes Vito темно-зеленого цвета, облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег. Таким образом он планировал заработать деньги.

Читайте также: С начала года в Украине совершено 44 теракта и 128 поджогов автомобилей военнослужащих, - Нацполиция

поджигатель автомобилей
поджигатель автомобилей
поджигатель автомобилей
поджигатель автомобилей
поджигатель автомобилей

В данное время обвинительный акт по факту умышленного уничтожения автомобиля, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины), направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Автор: 

авто (4222) Киев (25800) поджог (1103) прокуратура (5041)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/p3561077
ОСЬ НА ФІГ ЦЮ НАВОЛОЧЬ КОРМИТИ УКРАЇНСЬКИМ ХЛІБОМ?
віддавайте росіянам - нехай його ЗСУ вбье
показать весь комментарий
02.07.2025 11:25 Ответить
Кайданки на ноги, помаранчева роба і нехай риє траншеї під комунікації в містах. Щоб люди бачили, чим все це може закінчитись. Умови утримування людськи мають бути
показать весь комментарий
02.07.2025 11:41 Ответить
Він такий же убивця Українців, як і ті, з московії, що уже були у передмісті Києва у 2022 році!! За харчі московські, він буде і катувати Українців!! Вішати треба, він же у такому віці, все робив осмислено, для зрадника України!
показать весь комментарий
02.07.2025 11:51 Ответить
 
 