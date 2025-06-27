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Новости Поджоги авто военных
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С начала года в Украине совершено 44 теракта и 128 поджогов автомобилей военнослужащих, - Нацполиция

авто,поджог

С начала 2025 года по заказу российских спецслужб в Украине совершено 44 террористических акта.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские совместно со службой безопасности раскрыли 38 таких преступлений, а 21 из них не дали довести до конца - разоблачили вражеских агентов еще на подготовительном этапе.

Отмечается, что чаще всего объектами терактов становились военнослужащие (12 случаев) и отделы полиции (9 случаев). Как правило, подрывники использовали самодельные взрывные устройства, сделанные из подручных материалов по указаниям кураторов из РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала киевлянина, который по заказу спецслужб РФ поджег авто военного. ФОТО

Также в этом году зарегистрировано уже 128 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, 84 из которых раскрыто.

Враг вербует исполнителей через телеграм-каналы и другие платформы по поиску работы, продажи подержанных вещей, сайты знакомств, социальные сети. Даже присылают посылки со взрывчаткой, замаскированные под передачи от родственников.

Автор: 

поджог (1100) Нацполиция (16603) теракт (2322) Небытов Андрей (168)


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Сумно. На фронті і так тотально нестача геть усього... Техники, бусів, пікапів, деталей і т.д.
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28.06.2025 01:41 Ответить
 
 