З початку року в Україні вчинено 44 теракти та 128 підпалів автівок військовослужбовців, - Нацполіція

З початку 2025 року на замовлення російських спецслужб в Україні вчинено 44 терористичних акти.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські спільно зі службою безпеки розкрили 38 таких злочинів, а 21 з них не дали довести до кінця – викрили ворожих агентів ще на підготовчому етапі.

Зазначається, що найчастіше об’єктами терактів ставали військовослужбовці (12 випадків) та відділи поліції (9 випадків). Як правило, підривники використовували саморобні вибухові пристрої, зроблені з підручних матеріалів за вказівками кураторів з рф.

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Також в цьому році зареєстровано вже 128 фактів підпалів автівок військовослужбовців, 84 з яких розкрито.

Ворог вербує виконавців через телеграм-канали та інші платформи з пошуку роботи, продажу вживаних речей, сайти знайомств, соціальні мережі. Навіть надсилають посилки з вибухівкою, замасковані під передачі від родичів.