Судитимуть чоловіка, який за гроші спалив автомобіль у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 47-річного підпалювача автомобіля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що в районі свого проживання чоловік примітив мікроавтобус Mersedes Vito темно-зеленого кольору, облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Таким чином він планував заробити гроші.
Наразі обвинувальний акт за фактом умисного знищення автомобіля, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України),скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.
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ОСЬ НА ФІГ ЦЮ НАВОЛОЧЬ КОРМИТИ УКРАЇНСЬКИМ ХЛІБОМ?
віддавайте росіянам - нехай його ЗСУ вбье