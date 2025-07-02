УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12326 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підпали автомобілів військових
579 3

Судитимуть чоловіка, який за гроші спалив автомобіль у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 47-річного підпалювача автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що в районі свого проживання чоловік примітив мікроавтобус Mersedes Vito темно-зеленого кольору, облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Таким чином він планував заробити гроші.

Також читайте: За гроші підпалювали майно: З Румунії екстрадували організатора злочинної групи паліїв, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

підпалювач автівок
підпалювач автівок
підпалювач автівок
підпалювач автівок
підпалювач автівок

Наразі обвинувальний акт за фактом умисного знищення автомобіля, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України),скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Автор: 

авто (6259) Київ (19799) підпал (705) прокуратура (3711)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/p3561077
ОСЬ НА ФІГ ЦЮ НАВОЛОЧЬ КОРМИТИ УКРАЇНСЬКИМ ХЛІБОМ?
віддавайте росіянам - нехай його ЗСУ вбье
показати весь коментар
02.07.2025 11:25 Відповісти
Кайданки на ноги, помаранчева роба і нехай риє траншеї під комунікації в містах. Щоб люди бачили, чим все це може закінчитись. Умови утримування людськи мають бути
показати весь коментар
02.07.2025 11:41 Відповісти
Він такий же убивця Українців, як і ті, з московії, що уже були у передмісті Києва у 2022 році!! За харчі московські, він буде і катувати Українців!! Вішати треба, він же у такому віці, все робив осмислено, для зрадника України!
показати весь коментар
02.07.2025 11:51 Відповісти
 
 