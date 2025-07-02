Судитимуть чоловіка, який за гроші спалив автомобіль у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 47-річного підпалювача автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що в районі свого проживання чоловік примітив мікроавтобус Mersedes Vito темно-зеленого кольору, облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Таким чином він планував заробити гроші.

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Наразі обвинувальний акт за фактом умисного знищення автомобіля, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України),скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.