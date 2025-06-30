За гроші підпалювали майно: З Румунії екстрадували організатора злочинної групи паліїв, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Офіс Генерального прокурора у межах міжнародно-правового співробітництва із компетентними органами Румунії забезпечив екстрадицію громадянина України, який перебував у розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, екстрадований, а також інші учасники злочинної групи підозрюються в умисному пошкодженні майна (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Ще в січні 2024 року було затримано десятьох виконавців, а в квітні 2025 року в Румунії затримали і самого організатора. Чоловік виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення. 25 червня 2025 року його передали українським правоохоронцям на пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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"Він сформував злочинну групу, до складу якої увійшло десять учасників. За грошову винагороду від 500 до 3000 доларів США вони підпалювали майно громадян у різних регіонах країни. Замовників організатор знаходив через Телеграм-канали. До кожного злочину учасники злочинної групи ретельно готувалися - проводили розвідку, виготовляли "коктейлі Молотова". Щоб відзвітувати перед замовником про виконану роботу здійснювали відеозйомку. Всього вони встигли знищити чотири приватні будинки та п’ять квартир", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

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Зазначається, що досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.