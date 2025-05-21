З Німеччини екстрадовано підозрювану у справі щодо заволодіння держземлями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн, - САП
Правоохоронні органи домоглися екстрадиції до України ексначальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею загальною вартістю понад 1,8 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу м. Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн.
Екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Польща.
Зазначена підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 05 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини.
Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова".
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Нагадаємо, у серпні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру у цій справі п'ятьом особам.
Серед підозрюваних: колишній заступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проєктний інститут Землеустрою" (організатор схеми), двоє експосадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області (виконавці) та двоє людей, пов’язаних із екскерівництвом Держгеокадастру (пособники).
Застава - 10млн
Схоже, вже порішали