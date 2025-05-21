БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 481 14

У депутата Київради знайшли необґрунтованих активів на 20 мільйонів. САП подала позов про їх конфіскацію

У депутата Київради Галайчука знайшли необґрунтованих активів на 20 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів родини депутата Київради та доходів від них на загальну суму 19,7 мільйона гривень.

Йдеться про нерухомість вартістю 9,7 млн грн, а також 10 млн грн доходів, отриманих від її перепродажу, повідомляє пресслужба САП, не уточнюючи прізвища депутата.

За матеріалами НАЗК, слідство встановило, що депутат і його дружина у 2021-2022 роках набули у власність 7 земельних ділянок під Києвом та побудували 2 будинки загальною вартістю 9,7 млн грн. Крім того, у результаті продажу 2 земельних ділянок та 2 будинків за цінами, вищими за вартість їх набуття, подружжя отримало дохід на загальну суму 10 млн грн.

"Аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї установлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів. Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави", – додали у САП.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про депутата Київської міської ради від фракції "Батьківщина" Ігоря Галайчука.

ВАКС вже наклав арешт на майно подружжя у якості забезпечення розгляду позову, а саме: чотири земельні ділянки дружини Галайчука у Київській області та квартиру в Києві площею 78,2 кв. м; вісім земельних ділянок депутата та гаражний бокс у Києві.

Читайте також: Родичі екскерівника Харківського ТЦК накупили автівок під час війни на 5 мільйонів: САП вимагає їх конфіскувати

Як повідомлялося, раніше САП подала позов до суду про визнання необґрунтованою та конфіскацію частини елітної квартири площею 170 кв. м у елітному столичному житловому комплексі, яку оформили на тещу чинного міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, хоча мешкає у ній родина посадовця.

Київрада (314) конфіскація (365) САП (279) ВАКС Антикорупційний суд (773) незаконне збагачення (48)
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
21.05.2025 13:46 Відповісти
+5
В даний момент ведеться інтенсивна робота в одному напрямку - "Як тут замішаний Порошенко?".
показати весь коментар
21.05.2025 13:48 Відповісти
+3
Яка різниця, морди різні, а суть одна
показати весь коментар
21.05.2025 14:57 Відповісти
21.05.2025 13:46 Відповісти
21.05.2025 13:46 Відповісти
В даний момент ведеться інтенсивна робота в одному напрямку - "Як тут замішаний Порошенко?".
21.05.2025 13:48 Відповісти
21.05.2025 13:48 Відповісти
Вчора був на Прямому в студії у Орловської. Нічого не сказав про себе.
показати весь коментар
21.05.2025 13:59 Відповісти
Судячи з того що прізвища не озвучують можна зрозуміти що з слуг.Якби з єс чи удару то їх би вже на камеру превентивно арештували
показати весь коментар
21.05.2025 14:01 Відповісти
Що там з Крупами? А Борисов? А Гринкевичі? Який сенс "роботи" так званих правоохоронних та антикорупційних структур, якщо на вихлопі - нуль?
показати весь коментар
21.05.2025 14:05 Відповісти
Людям подобається.Рейтинги ростуть. Всьо правильно.
показати весь коментар
21.05.2025 14:08 Відповісти
Вчора я постив тут картинку з "рейтингом довіри" верховному Зе (за даними Київського міжнародного інституту соціології). Намалювали йому аж 74%, підлабузники.
Ну як тут не згадати, що Микола Чаушеску мав рейтинг 99% за тиждень до розстрілу
Хочеться побажати найвеличнівшивому стійкого та швидкого "росту".
показати весь коментар
21.05.2025 14:20 Відповісти
Як вам незрозуміло,то все непосильною працею нажито.Ставив запитання що людьми двигає коли йдуть до влади і як правило заможні.Йдуть мерами,депутатами і т.д.Йдуть щоб мати більше,бо на одних тендарах таке накручують,що Остап Бендер позавидує.
показати весь коментар
21.05.2025 14:22 Відповісти
у сироти останню копійку забирають
показати весь коментар
21.05.2025 14:30 Відповісти
На фото не та людина. На фото не Ігор Галайчук, а Вадим Галайчук. Не депутат Київради, а депутат Верховної Ради.
показати весь коментар
21.05.2025 14:33 Відповісти
Яка різниця, морди різні, а суть одна
показати весь коментар
21.05.2025 14:57 Відповісти
Свідок секти "какая разніца"?
показати весь коментар
21.05.2025 17:11 Відповісти
Все обґрунтував, а ці вже не знав куди подіти, а поки думав САП налетіло. Не встиг просто рідним дітям на морозиво дати
показати весь коментар
21.05.2025 14:56 Відповісти

