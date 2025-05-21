У депутата Київради знайшли необґрунтованих активів на 20 мільйонів. САП подала позов про їх конфіскацію

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів родини депутата Київради та доходів від них на загальну суму 19,7 мільйона гривень.

Йдеться про нерухомість вартістю 9,7 млн грн, а також 10 млн грн доходів, отриманих від її перепродажу, повідомляє пресслужба САП, не уточнюючи прізвища депутата.

За матеріалами НАЗК, слідство встановило, що депутат і його дружина у 2021-2022 роках набули у власність 7 земельних ділянок під Києвом та побудували 2 будинки загальною вартістю 9,7 млн грн. Крім того, у результаті продажу 2 земельних ділянок та 2 будинків за цінами, вищими за вартість їх набуття, подружжя отримало дохід на загальну суму 10 млн грн.

"Аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї установлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів. Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави", – додали у САП.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про депутата Київської міської ради від фракції "Батьківщина" Ігоря Галайчука.

ВАКС вже наклав арешт на майно подружжя у якості забезпечення розгляду позову, а саме: чотири земельні ділянки дружини Галайчука у Київській області та квартиру в Києві площею 78,2 кв. м; вісім земельних ділянок депутата та гаражний бокс у Києві.

Як повідомлялося, раніше САП подала позов до суду про визнання необґрунтованою та конфіскацію частини елітної квартири площею 170 кв. м у елітному столичному житловому комплексі, яку оформили на тещу чинного міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, хоча мешкає у ній родина посадовця.