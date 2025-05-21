Из Германии экстрадирована подозреваемая по делу о завладении госземель под Киевом стоимостью почти 2 млрд грн, - САП
Правоохранительные органы добились экстрадиции в Украину экс-начальницы ГУ Госгеокадастра в Киевской области, подозреваемой по делу о завладении землей общей стоимостью более 1,8 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добились экстрадиции в Украину бывшей начальницы ГУ Госгеокадастра в Киевской области, подозреваемой по делу о завладении землей, а именно почти 920 га в г. Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица" вблизи г. Киева, общей стоимостью более 1,8 млрд грн.
Экстрадиция происходила в сотрудничестве с компетентными органами Федеративной Республики Германия и Республики Польша.
Указанная подозреваемая находилась в международном розыске с 05 марта 2024 года. В марте 2025 года ее задержали на территории Германии.
Передача подозреваемой сотрудникам НАБУ состоялась на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец-Корчева".
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и применила к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога. В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.
Напомним, в августе 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении по этому делу пяти лицам.
Среди подозреваемых: бывший заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" (организатор схемы), двое экс-чиновников ГУ Госгеокадастра в Киевской области (исполнители) и два человека, связанных с экс-руководством Госгеокадастра (пособники).
Застава - 10млн
Схоже, вже порішали