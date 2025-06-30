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За деньги поджигали имущество: из Румынии экстрадировали организатора преступной группы поджигателей, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Офис Генерального прокурора в рамках международно-правового сотрудничества с компетентными органами Румынии обеспечил экстрадицию гражданина Украины, находившиеся в розыске для привлечения к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, экстрадированный, а также другие участники преступной группы подозреваются в умышленном повреждении имущества (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Из Румынии экстрадировали организатора преступной группы поджигателей

Еще в январе 2024 года были задержаны десять исполнителей, а в апреле 2025 года в Румынии задержали и самого организатора. Мужчина выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения. 25 июня 2025 года его передали украинским правоохранителям на пункте пропуска "Орлівка" в Одесской области. В данное время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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"Он сформировал преступную группу, в состав которой вошло десять участников. За денежное вознаграждение от 500 до 3000 долларов США они поджигали имущество граждан в разных регионах страны. Заказчиков организатор находил через Телеграм-каналы. К каждому преступлению участники преступной группы тщательно готовились - проводили разведку, изготавливали "коктейли Молотова". Чтобы отчитаться перед заказчиком о проделанной работе осуществляли видеосъемку. Всего они успели уничтожить четыре частных дома и пять квартир", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

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Отмечается, что досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Автор: 

поджог (1102) Румыния (1126) экстрадиция (569) Офис Генпрокурора (2518)


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Без зайвих балачок, на палю скотиняку.
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30.06.2025 13:28 Ответить
Чомусь виникає більше запитань...
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30.06.2025 13:43 Ответить
на рудникі , не худенький ,потягне...
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30.06.2025 13:44 Ответить
А два бугаї, що коло нього, чому фронт не тягнуть?
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30.06.2025 14:32 Ответить
...
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30.06.2025 15:02 Ответить
У них завдання тебе дочекатись. Як тільки зловлять так і на фронт підуть. Можеш їм в цьому допомогти.
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30.06.2025 16:12 Ответить
бойових пловців повертають.
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30.06.2025 14:00 Ответить
Мало нам рашиський виродків так ще й свої тварюки - запроданці...щоб ти здох разом з поплічниками...
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30.06.2025 16:01 Ответить
Всього вони встигли знищити чотири приватні будинки та п'ять квартир.....Генпрокурора", - розповіли в Офісі Генпрокурора.
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30.06.2025 16:04 Ответить
 
 