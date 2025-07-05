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Авто работника оборонного предприятия подорвали в Одессе: задержан завербованный российскими спецслужбами житель Запорожья. ФОТО

затримання

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром субботы, 5 июля, совершил теракт в Одессе.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается,

Как установило расследование, по инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под указанный куратором автомобиль.

Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, фигурант установил телефон с удаленным доступом для врага напротив спланированного места теракта. Вследствие взрыва пострадал гражданский мужчина: он получил тяжелые телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находился СВУ, полностью уничтожено.

Смотрите также: Автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщает Офис генпрокурора, за рулем транспортного средства находился работник предприятия, занимающегося оборонными заказами.

Отмечается, что после подрыва агент пытался уехать из Одесщины, надеясь "залечь на дно". Впрочем, сотрудники СБУ и Нацполиции "по горячим следам" разыскали и задержали его.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Вражескому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина.

Читайте также: Взрыв автомобиля в Одессе квалифицирован как попытка теракта, - СБУ

Автор: 

Одесса (7972) Одесская область (3715) СБУ (20152) теракт (2325) Одесский район (228)


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Топ комментарии
+33
Ну скільки ще можно!!! Та по законам військового стану РОЗСТРІЛЯЙТЕ,показово,пару таких ідіотів і відразу відпаде охота отримувати швидкий прибуток !!!!
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05.07.2025 20:58 Ответить
+14
Потрібно на період дії режиму воєнного стану, тобто тимчасово ввести у Кримінальний кодекс України таку виняткову міру покарання, як "смертна кара". Для таких злочинів, як "терористичний акт" (ст.258) і "диверсія" (ст.113), що спричинили загибель однієї чи більше людей.
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05.07.2025 20:59 Ответить
+8
Translator

підара надо було на місті без суда та слітства
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05.07.2025 21:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну скільки ще можно!!! Та по законам військового стану РОЗСТРІЛЯЙТЕ,показово,пару таких ідіотів і відразу відпаде охота отримувати швидкий прибуток !!!!
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05.07.2025 20:58 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.07.2025 21:15 Ответить
Риба гніє з голови, як, що сам зейло кришує всіх зрадників і мародерів , а ойго " слуги" знущаються над військовими , то СБУ , оцім істотам , рила замальовують! Під час війни уродів - мразот , треба вішати, як цє робила Велика Британія, а не гратися , як завжди- " він , вона 🤮вибачилися" , " провели бесіду" , " понять і простіть"
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05.07.2025 21:56 Ответить
Zehr gut!
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05.07.2025 22:47 Ответить
Жаль шо немає такого закону, на який ви ссилаєтесь. То при йосьці сраліну був.
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05.07.2025 21:17 Ответить
При нынешней владе, как и при йосе, под этот закон будут подводить всех неугодных. Особенно с нашими самыми честными судами. «Был человек, а статья найдется»
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05.07.2025 21:56 Ответить
Тому, " зеленогнійні слуги " не українського народу, а совкові посібники ! В них більшість, коли їм потрібні корупційні закони для себе прийняти , за вказівки з Банкової - на раз - два , прийнято !
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05.07.2025 21:59 Ответить
при арешті могли застрелити за збройний опір.........
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05.07.2025 22:48 Ответить
Це теж гебнвий метод. Але ж ми в цивілізоване суспільство хочемо...
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05.07.2025 23:06 Ответить
Шкода
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06.07.2025 00:37 Ответить
Керівництво держави з 2014 року вважає що зрадників потрібно "перевиховувати" і ігнурує факти того що безкарність плодить ще більше зрадників...
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05.07.2025 22:55 Ответить
на початку війни так і було-всіх диверсантів стріляли на місці, у тій же Одесі. Зараз, ********* гуманізм! 5 підарів покласти при опорі і широко висвітлити в ЗМІ,- і цих гандонів у сотні разів буде менше
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05.07.2025 23:04 Ответить
Кацапи за лайк того що їм не до смаку 10 років дають.А тут теракт,замах на вбивство двох і більше осіб тут пж
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05.07.2025 23:55 Ответить
заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій

СБУ часом не підкаже - де можна купити вибухівку для "саморобного" вибухового пристрою.
Інакше ця інформація - для ідіотів - імітація киплячої діяльності СБУ...
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05.07.2025 20:59 Ответить
Інгредієнти для вибухівки можна купити в будь-якій господарській крамниці. З детонаторами трохи складніше
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05.07.2025 21:15 Ответить
Ці кіношні штучки добре для "Голівуда". Реальне виготовлення вибухівки зовсім на голівудські штучки не схоже.
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05.07.2025 23:59 Ответить
В любом супермаркете типа Єпицентра.
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05.07.2025 22:52 Ответить
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06.07.2025 00:38 Ответить
Потрібно на період дії режиму воєнного стану, тобто тимчасово ввести у Кримінальний кодекс України таку виняткову міру покарання, як "смертна кара". Для таких злочинів, як "терористичний акт" (ст.258) і "диверсія" (ст.113), що спричинили загибель однієї чи більше людей.
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05.07.2025 20:59 Ответить
Згідно винятку у статті 2 "Смертна кара під час війни" Протоколу N 6 до "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", який стосується скасування смертної кари : "Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями.
Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства."
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05.07.2025 21:09 Ответить
А слуги депудятли про це знають?
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05.07.2025 21:26 Ответить
Та їм пох.
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05.07.2025 21:31 Ответить
Для цього не треба уло ратифікувати Протокол N 15 до Конвенції, бо він унеможливлює застосування Протоколу N 6. Завдяки ідіотами, які ратифікують все без винятку, це тепер неможливо. Хіба що денонсувати протокол N 15, але хто це робитиме. Окрім того, з нашим правосуддям розстрілювати будуть не тільки зрадників,в й усіх неугодних.
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05.07.2025 22:39 Ответить
До речі: ідентифіковані рашисти, що зараз обстрілюють міста і селища України, після введення смертної кари за тероризм з людськими жертвами у ККУ можуть бути засуджені до смертної кари заочно.
А виконання цих вироків - це вже інша справа.
Головне, що ці нелюді будуть все життя ходити в касках і оглядатись через кожні 2 хвилини.
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05.07.2025 21:39 Ответить
Таких уже десятки тисяч. Хто має їх знищувати? Хто захоче полишити родину і податись в месники і вершителі правосуддя в **********? Я таких не знаю. Те що встигнемо знищити протягом війни те й буде знищено.
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05.07.2025 23:00 Ответить
Так так, і першого розстріляють Порошенка і всіх "ухилянтів".
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05.07.2025 22:26 Ответить
Translator

підара надо було на місті без суда та слітства
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05.07.2025 21:01 Ответить
А якби без суда і слідства розстріляли б фігурантів по справі Шеремета?
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05.07.2025 22:00 Ответить
Зараз Україна відповість к@ц@п@м відеозверненням Зеленського🤦‍♀️
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05.07.2025 21:05 Ответить
не переживайте за затриманого. його тихенько обміняють на якогось терпилу
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05.07.2025 21:10 Ответить
А під тєрпілою, кого маєш на увазі?
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05.07.2025 21:29 Ответить
Читаючи інтервю звільнених з полону стає очевидним що "тєрпілою" в полоні був кожний...
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05.07.2025 23:02 Ответить
Не плутай кримінал з воїнами, які захищали і твою ухилянтську дупу.
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05.07.2025 23:13 Ответить
Не вбили при затриманні? Шкода.
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05.07.2025 21:13 Ответить
"...завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя..." Джерело: https://censor.net/ua/p3561738

В Адесє не знайшлося свого запроданця?
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05.07.2025 21:15 Ответить
Вибухівку в задницю і хай летить в рашку за баблом.
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05.07.2025 21:16 Ответить
Конечно расстрелять надо эту свинособаку! И только расстрелять. Не ждать когда его обменяют!
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05.07.2025 21:17 Ответить
главно дєло не позбавляйте його виборчих прав. Він ще повинен нам верховного головнокомандувача держави вибрати після амністії.
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05.07.2025 21:45 Ответить
Чому ЗЕбанда кришує внутрішніх ворогів України!? Чому не веде з ними безкомпромісну війну?! Що за маячня про суди і ув'язнення - під час війни потрібно зищувати ворогів! Вимагаємо публічних РОЗСТРІЛІВ всіх ворогів - зрадників, колаборантів, саботажників. Бо без цього у війні не можна перемогти! Або ми їх, або вони нас.
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05.07.2025 21:49 Ответить
в тг каналах їм обцяють гроші та обмін (якщо їх затримають). тому вони не бояться. тому їх потрібно розстрілювати ПОКАЗОВО!
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05.07.2025 22:28 Ответить
Диверсантів, за усіма прийнятою практикою, споконвіку страчували через повішання. (Згадайте приклад розправи над Зоєю Космодем'янською). Традиція така була у вирішенні питання з ними після затримання. Певно люди знали, що робити, якщо прийшли до такого рішення.
Так і цих - треба вішати показово, а може, разом і з ними, і їх посібників.
Гарно ось Азербайджан "прийняв" агентів кацапів у себе - їбала розбиті і не таять, а твердо те демонструють.
Воюєш - воюй, а дрочиш, то не їли мозок!
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05.07.2025 23:31 Ответить
 
 