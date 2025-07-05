Авто работника оборонного предприятия подорвали в Одессе: задержан завербованный российскими спецслужбами житель Запорожья. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром субботы, 5 июля, совершил теракт в Одессе.
Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Как установило расследование, по инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под указанный куратором автомобиль.
Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, фигурант установил телефон с удаленным доступом для врага напротив спланированного места теракта. Вследствие взрыва пострадал гражданский мужчина: он получил тяжелые телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находился СВУ, полностью уничтожено.
Как сообщает Офис генпрокурора, за рулем транспортного средства находился работник предприятия, занимающегося оборонными заказами.
Отмечается, что после подрыва агент пытался уехать из Одесщины, надеясь "залечь на дно". Впрочем, сотрудники СБУ и Нацполиции "по горячим следам" разыскали и задержали его.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Вражескому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина.
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СБУ часом не підкаже - де можна купити вибухівку для "саморобного" вибухового пристрою.
Інакше ця інформація - для ідіотів - імітація киплячої діяльності СБУ...
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями.
Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства."
А виконання цих вироків - це вже інша справа.
Головне, що ці нелюді будуть все життя ходити в касках і оглядатись через кожні 2 хвилини.
підара надо було на місті без суда та слітства
В Адесє не знайшлося свого запроданця?
Так і цих - треба вішати показово, а може, разом і з ними, і їх посібників.
Гарно ось Азербайджан "прийняв" агентів кацапів у себе - їбала розбиті і не таять, а твердо те демонструють.
Воюєш - воюй, а дрочиш, то не їли мозок!