Взрыв автомобиля в Одессе квалифицирован как попытка теракта, - СБУ

СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы 5 июля как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, взрыв автомобиля Opel прогремел сегодня утром на улице Варненской.

Известно, что пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина.