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Взрыв автомобиля в Одессе квалифицирован как попытка теракта, - СБУ

одесса взрыв авто

СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы 5 июля как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, взрыв автомобиля Opel прогремел сегодня утром на улице Варненской.

Известно, что пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина.

Автор: 

авто (4223) взрыв (6839) Одесса (7972) Одесская область (3713) СБУ (20152) Одесский район (228)


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Поліція з новим генеральом скнинула вибух в СБУ. Це не іхні функціі, можливо переплітаються.
СБУ займіться ділом. Цей вибух сугубо юрисдикція генеляра НП.
Чи самі
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05.07.2025 13:47 Ответить
а все починається з памятників пушкіна які чомусь так активно захищає труханов-цікаво а українську мову в одесі він тоже так активно захищає?
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05.07.2025 13:49 Ответить
От "необучаемьіе". Який нахєр теракт? ВІЙНА!
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05.07.2025 14:16 Ответить
 
 