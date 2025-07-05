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Новини Підпали автомобілів військових
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Вибух авто в Одесі кваліфіковано як спробу теракту, - СБУ

одеса вибух авто

СБУ кваліфікує вибух авто в Київському районі Одеси 5 липня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, вибух автомобіля Opel пролунав сьогодні зранку на вулиці Варненській.

Наразі відомо, що постраждав чоловік, який перебував всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що автомобіль вибухнув в Одесі, постраждав чоловік.

Автор: 

авто (6265) вибух (4550) Одеса (5557) Одеська область (3370) СБУ (13084) Одеський район (237)


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Поліція з новим генеральом скнинула вибух в СБУ. Це не іхні функціі, можливо переплітаються.
СБУ займіться ділом. Цей вибух сугубо юрисдикція генеляра НП.
Чи самі
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05.07.2025 13:47 Відповісти
а все починається з памятників пушкіна які чомусь так активно захищає труханов-цікаво а українську мову в одесі він тоже так активно захищає?
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05.07.2025 13:49 Відповісти
От "необучаемьіе". Який нахєр теракт? ВІЙНА!
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05.07.2025 14:16 Відповісти
 
 