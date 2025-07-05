Вибух авто в Одесі кваліфіковано як спробу теракту, - СБУ

СБУ кваліфікує вибух авто в Київському районі Одеси 5 липня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, вибух автомобіля Opel пролунав сьогодні зранку на вулиці Варненській.

Наразі відомо, що постраждав чоловік, який перебував всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що автомобіль вибухнув в Одесі, постраждав чоловік.