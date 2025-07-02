Затримано агента ФСБ РФ, який готував серію терактів у Харкові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів у Харкові. За результатами спецоперації у прифронтовому місті затримано агента ФСБ, який на замовлення окупантів готував вибухи біля держустанов регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, для вчинення злочинів фігурант виготовив три саморобні вибухові пристрої (СВП), які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів.







Як встановило розслідування, підготовкою вибухівок займався місцевий агент ФСБ - 48-річний лаборант одного з Харківських університетів. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали.

"За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, "підсиливши" їх гайками, шурупами та цвяхами.

Для конспірації фігурант споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він доглядав за їхнім помешканням", - йдеться у повідомленні.

Два готові СВП, обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора.

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Щоб не викликати підозр, зловмисник маскував СВП під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м’ячі.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочини і затримали "на гарячому", коли він облаштовував схованку для 3-ї вибухівки біля багатоквартирного будинку.

Під час обшуків у затриманого вилучено компоненти для нових СВП і телефон, з якого він контактував з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.