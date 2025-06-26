Заманив військового на "побачення з дівчиною" та намагався його підірвати: СБУ затримала агента РФ. ВІДЕО+ФОТО

Затримано агента російських спецслужб, який на замовлення РФ мав вчинити серію терактів на півночі України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Одним із завдань агента було вбивство воїна Національної гвардії у Києві.

Для цього він заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом "побачення" із дівчиною з "чата для знайомств".

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"Коли військовий прибув на локацію, рашисти дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із "місцем побачення". Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Агентом виявився 19-річний житель Київщини, який шукав "легких заробітків" у Telegram.

"Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку. Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту. Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка нового теракту", - розповіли в СБУ.

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Агента було затримано "по гарячих слідах" одразу після підпалу автівки.

Під час обшуку у нього вилучили компоненти до вибухового пристрою та телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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