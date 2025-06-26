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Новини Фото Теракти в Україні
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Заманив військового на "побачення з дівчиною" та намагався його підірвати: СБУ затримала агента РФ. ВІДЕО+ФОТО

Затримано агента російських спецслужб, який на замовлення РФ мав вчинити серію терактів на півночі України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Одним із завдань агента було вбивство воїна Національної гвардії у Києві.

Для цього він заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом "побачення" із дівчиною з "чата для знайомств".

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"Коли військовий прибув на локацію, рашисти дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із "місцем побачення". Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Агентом виявився 19-річний житель Київщини, який шукав "легких заробітків" у Telegram.

Хотів підірвати військового у Києві. СБУ затримала агента РФ

"Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку. Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту. Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка нового теракту", - розповіли в СБУ.

Хотів підірвати військового у Києві. СБУ затримала агента РФ

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Агента було затримано "по гарячих слідах" одразу після підпалу автівки.

Під час обшуку у нього вилучили компоненти до вибухового пристрою та телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте: Перевірка документів та огляд авто: СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва

Автор: 

Київ (19793) СБУ (13056) теракт (1035)


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Топ коментарі
+32
Знову дев'ятнадцятирічний... Фаріон також такий вбив.
Я ще якось можу зрозуміти старих совкодрочерів, а ЦІ?!!
Виховали безмозглих довбой....в
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26.06.2025 10:24 Відповісти
+18
В нас серйозні проблеми з Кримінальним кодексом і здоровим ґлуздом. Терористичний акт, замах на вбивство, незаконне використання вибухових речовин, державна зрада в умовах воєнного часу - ДО 12 років - тобто, можуть дати і МЕНШЕ, а відсидить ще менше.
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26.06.2025 10:29 Відповісти
+13
А що Ви хочете? Мова спілкування - кацапський ізік, соцмережі - киитайський Тік-Ток і фсбешний Тєлєграм, музика - різні українофоби монатіки... І до тоого всього - відлучення від війни через начебто молодий вік. От ходить таке українською землею, працювати не хоче, а грошей хоче.
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26.06.2025 12:03 Відповісти
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який дивний збіг обставин з цими скутерами і дев'ятнадцятирічними, хоч і не неймовірний
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26.06.2025 10:17 Відповісти
Потвора!
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26.06.2025 10:24 Відповісти
Військові керівники на місцях мають якость попереджати та інстртруктувати підлеглих.
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26.06.2025 10:24 Відповісти
Солевой наркоман скорее всего. Говорят что маркетплейсы в Даркнете давно контролирует ФСБ.
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26.06.2025 10:24 Відповісти
В наріка є гроші на скутер?
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26.06.2025 13:29 Відповісти
і на оренду квартир,на переїзди,у кураторів коштів кури не клюють.
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26.06.2025 14:14 Відповісти
Де знаходяться ті куратори? Яким чином вони передають гроші цим найманцям?
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26.06.2025 14:29 Відповісти
Знову дев'ятнадцятирічний... Фаріон також такий вбив.
Я ще якось можу зрозуміти старих совкодрочерів, а ЦІ?!!
Виховали безмозглих довбой....в
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26.06.2025 10:24 Відповісти
гроші понад усе, мізки відсутні.
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26.06.2025 10:37 Відповісти
А що Ви хочете? Мова спілкування - кацапський ізік, соцмережі - киитайський Тік-Ток і фсбешний Тєлєграм, музика - різні українофоби монатіки... І до тоого всього - відлучення від війни через начебто молодий вік. От ходить таке українською землею, працювати не хоче, а грошей хоче.
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26.06.2025 12:03 Відповісти
Фаріон вбив з особистих мотивів.
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26.06.2025 13:30 Відповісти
Які "особисті" він її під час вбивства перший раз у житті зблизька побачив, як що не рахувати тижня, коли він за неї стежив
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26.06.2025 17:18 Відповісти
Ігнорування привладними, з 2014 року, значення міцної вірьовки для ворогів України та коригувальників, призводить до убивства Українців, цими ворогами!
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26.06.2025 10:25 Відповісти
В мене єдине питання невже не боїться сісти на довічне?
Йди спокійно працюй і отримуй гроші - не варіант ?
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26.06.2025 10:26 Відповісти
100%. Можливостей заробити для малолітніх дебілів - безліч.
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26.06.2025 10:28 Відповісти
гамнофонд вырос...пока дядьки гынуть на фронти
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26.06.2025 10:26 Відповісти
Живих дівчат на вулицях валом, любого віку і любої доступності. Хто зараз в неті знайомиться? Хіба педофіли чи прищаві ботани.
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26.06.2025 10:29 Відповісти
Ну або ті кому менше 50
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26.06.2025 10:44 Відповісти
що за ересь ти верзеш?
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26.06.2025 12:50 Відповісти
брехня
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26.06.2025 13:44 Відповісти
В нас серйозні проблеми з Кримінальним кодексом і здоровим ґлуздом. Терористичний акт, замах на вбивство, незаконне використання вибухових речовин, державна зрада в умовах воєнного часу - ДО 12 років - тобто, можуть дати і МЕНШЕ, а відсидить ще менше.
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26.06.2025 10:29 Відповісти
єдине питання: у нас, під час воєнного стану, військовий на свій розсуд, може з'явитися де забажає?
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26.06.2025 10:39 Відповісти
військовий, наприклад, у відпустці - так. а ще є десятки, якшо не сотні, тисяч не бойових посад, де діяльність військовослужбовця доволі відрізняється від діяльності на передовій.
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26.06.2025 11:03 Відповісти
аааа.....
ну, тоді добре.
нехай швендяються, де попало.
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26.06.2025 11:41 Відповісти
точно, треба їх всіх позачиняти і ключи викинути, вірно?
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26.06.2025 11:44 Відповісти
нєнє!
ну, шо ви пересмикуєте?
хай їбуться з простутками. хай бухають по кабачним.
бо, статус військовослужбовець, шле нахєр поліцію і особливо тцк!
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26.06.2025 11:53 Відповісти
то ви просто власну заздрість прикриваєте моралізаторством. фу, як негарно.
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26.06.2025 12:08 Відповісти
ви, мене розкусили!
хто ж не хоче, бути вбитим за якусь шмару ціною в пляшку пива.
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26.06.2025 12:40 Відповісти
та що пояснювати "патріотам головного мозку" ))) толку ж 0! а поліція та тцк - це напотужніші військові ухилянти! і це не сарказм!
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26.06.2025 12:52 Відповісти
точно, не сарказм?
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26.06.2025 12:55 Відповісти
та точно. не переживай )))
і взагалі новина яка - цинічна демагогія!
головне слово "військового" - зміщення акцентів на признак!
от собі і уявляю - напевно планував ВСІХ військових підривати так - інашке виходить, що то особисті мотиви/розборки. а от слово "військовий" - маніпуляція, призавна поставити ситуацію під іншим кутом зору!
"разделяй и властвуй"...
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26.06.2025 21:17 Відповісти
Але СБУ таки працює добре! Було б ще добре щось з тим «телеграмом» зробити, на кшталт якогось блокування…, якого я не знаю…
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26.06.2025 10:43 Відповісти
Закони мирного часу не дають належного ефекту під час війни. Потрібні закони воєнного стану і відповідні покарання.
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26.06.2025 11:05 Відповісти
Ну, тепер хай кайлом махає, на одному з гранітних чи кварцитових кар"єрів... Воювать ще рано - хай хоч якусь користь приносить...
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26.06.2025 11:18 Відповісти
суддя, біженець з бамбасу, скаже ''так он же мальчік в трусіках, бєжєнєц з лугандона'' і дасть пдрсу=умовно
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26.06.2025 11:26 Відповісти
Зеля вспомни 90!Выдавай купоны на питание!голодный неуправляем!иначе скоро все тебя СОЖРУТ!ПОВЕРЬ ДОЛБОДЯТЕЛ!!!!
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26.06.2025 11:40 Відповісти
Самі можемо вирішити, без помочі фсбшних працівникив
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26.06.2025 11:50 Відповісти
Десь писали ,що шахеди можливо управляються/керуються за Київстар , чи інший оператор моб.звязку .. і можливо було б вимикати його на час атак .. Якщо в цій звязці якось задіяний Телеграм - то вже 2 аргументи для бану останнього в Україні .
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26.06.2025 11:46 Відповісти
А як бути тім хто опинився під завалами і кожна секунда дорога
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26.06.2025 11:51 Відповісти
А ще деякі українці намагаються ворушити мізками, а не бездумно жерти всю локшину від опи, сбу та інших подібних. А це вже вагомий аргумент для бану інтернету та всіх змі. Залишити лише один канал на тб з цілодобовим марахвоном.
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26.06.2025 13:34 Відповісти
Яка кончена молодь...
🤮
Що ми хлопцям скажемо, хто роки поклав на нулі? За яке майбутнє??
Може отакий непотріб шкідливий будуть відстрілювати після війни? Сподіваюсь
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26.06.2025 12:58 Відповісти
Сподіваєшся на громадянську війну?
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26.06.2025 13:40 Відповісти
Українці своїх 19 річних бережуть, а росіяни їх використовують…)
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28.06.2025 00:43 Відповісти
 
 