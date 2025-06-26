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Новини Заходи безпеки СБУ
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Перевірка документів та огляд авто: СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва

Безпекові заходи у Києві. СБУ звернулась до громадян

СБУ, Нацполіція та підрозділи Сил оборони проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Служби безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Мета - перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

Так, правоохоронці:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
  • вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

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"Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київ (19793) СБУ (13056)


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Топ коментарі
+14
В моєму словнику зеленого новояза зявився новий вираз - " безпекові заходи СБУ". Буде разом з "потужним планом", "сервісною службою підтримки " та "ненавченими інвалідами війни "
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26.06.2025 09:48 Відповісти
+9
На фронте останавливать путинское наступление желающих нет,а шмонать киевские офисы и карманы киевлян нквдэшников целая армия набежала.
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26.06.2025 10:01 Відповісти
+7
Якщо шукати серед узкоязичних - там легше знайти.
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26.06.2025 09:44 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
та правильно, путинские агенты они везде, в том числе и на этом ресурсе
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26.06.2025 09:39 Відповісти
Звідки Ви знаєте, Ви тільки зареєструвались на сайті, явно під цю новину )
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26.06.2025 09:42 Відповісти
зашёл на раду форумчан, патриоты в ярости
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26.06.2025 09:47 Відповісти
До новачків тут відносяться обережно. Тому велком, а там буде видно )
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26.06.2025 09:57 Відповісти
ну а где пересичному ещё порезвиться
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26.06.2025 10:01 Відповісти
Ну а до цього часу де прозібали?
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26.06.2025 10:04 Відповісти
То, мабуть, Дмитро Корчинський лютує
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26.06.2025 10:33 Відповісти
Якщо шукати серед узкоязичних - там легше знайти.
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26.06.2025 09:44 Відповісти
А чому Dmitriy а не Dmytro? Україномовний ви наш? 🤣🤣🤣
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26.06.2025 09:51 Відповісти
по ойропейски
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26.06.2025 09:52 Відповісти
Головне щоб не по сросійські,як ти.
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26.06.2025 10:09 Відповісти
Тому що він Ванья.
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26.06.2025 09:53 Відповісти
Тому що ти дебі..л.
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26.06.2025 10:08 Відповісти
А що конкретно мається на увазі -" везде"..?)
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26.06.2025 09:52 Відповісти
та даже президенты великих государств
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26.06.2025 09:55 Відповісти
Диверсанти-терористи завжди збираються в центрі Києва. Кожний в плащі і капелюсі а під пахвою - останній випуск журналу "Огоньок". Їх палять тільки російські рублі в портмоне.
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26.06.2025 10:23 Відповісти
А ще у кожного є заборонені предмети, як на "Мистецькому арсеналі": ножиці, ножі для паперу, газові балончики
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26.06.2025 10:28 Відповісти
Якщо виключити твій сарказм, то дійсно вони збираються біля місць маючих якусь їхню цікавість. А от якби вони збирались на Троєщинському базарі, то я б точно не повірив.
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26.06.2025 11:43 Відповісти
Правильні і необхідні дії в Україні, під час московської війни з 2014 року!
Прикро, що в Україні нехтується упродовж московської війни, ВАЖЛИВА виховна місія, - ВІРЬОВКИ МІЦНОЇ
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26.06.2025 09:44 Відповісти
В моєму словнику зеленого новояза зявився новий вираз - " безпекові заходи СБУ". Буде разом з "потужним планом", "сервісною службою підтримки " та "ненавченими інвалідами війни "
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26.06.2025 09:48 Відповісти
На фронте останавливать путинское наступление желающих нет,а шмонать киевские офисы и карманы киевлян нквдэшников целая армия набежала.
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26.06.2025 10:01 Відповісти
на киянах можна нехіло заробить, а на кацапах не заробиш, там живим залишитись вже щастя
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26.06.2025 12:08 Відповісти
А бусики ті ж самі?
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26.06.2025 10:02 Відповісти
вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.
Це як?)))
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26.06.2025 10:04 Відповісти
Не забувайте , що у цих перевіряючих у самих повинні бути посвідчення державного зразку.
Тобто -таки посвідчення мають бути с з чипом. У всіх держ. посадовців з 2016 року мають бути таки посвідчення, якщо немає таких посвідчень - це якийсь аферисти -викликайте слідчу оперативну групу.
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26.06.2025 10:10 Відповісти
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26.06.2025 11:54 Відповісти
Ну якщо з зовнішнім ворогом українці ще тримаються , то по відношенню до внутрішнього ворога - багато "патріотів " вже зняли штани . Їх мають - але вони заспокоюють себе думкою - ну це ж "свої " - не москалі ....
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26.06.2025 11:58 Відповісти
Ага і гарлапенять до поЗЕленіння про Україну мрій!
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26.06.2025 12:11 Відповісти
Будівлю по вул. Банкова 11 перевірятимуть? Там одні диверсанти...
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26.06.2025 11:54 Відповісти
 
 