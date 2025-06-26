Перевірка документів та огляд авто: СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва
СБУ, Нацполіція та підрозділи Сил оборони проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва.
Відповідну заяву оприлюднено на сайті Служби безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Мета - перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.
Так, правоохоронці:
- проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
- вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.
"Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.
СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - йдеться в повідомленні.
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Прикро, що в Україні нехтується упродовж московської війни, ВАЖЛИВА виховна місія, - ВІРЬОВКИ МІЦНОЇ
Це як?)))
Тобто -таки посвідчення мають бути с з чипом. У всіх держ. посадовців з 2016 року мають бути таки посвідчення, якщо немає таких посвідчень - це якийсь аферисти -викликайте слідчу оперативну групу.