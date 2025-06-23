Боротьба з "агентами в рясах" - окремий напрямок роботи, - Малюк

Від початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ розпочала 174 кримінальних провадження щодо священників Української православної церкви Московського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив голова Служби Василь Малюк.

"Це окремий напрямок роботи – боротьба з "агентами в рясах". У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб", - розповів він.

У 174 кримінальних провадженнях щодо священників УПЦ МП наразі повідомлено про підозру 122 клірикам, а в 31 випадках винесено обвинувальний вирок.

"Наявність ряси та кадила не є обтяжувальною обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки, чи будь-які інші злочини, ми це кваліфікуємо відповідно до чинного законодавства і притягуємо до відповідальності", - додав Малюк.

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