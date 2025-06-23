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Новини Затримання кліриків УПЦ МП Справи СБУ проти священників УПЦ МП
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Боротьба з "агентами в рясах" - окремий напрямок роботи, - Малюк

Робота СБУ проти УПЦ МП. Малюк назвав цифри

Від початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ розпочала 174 кримінальних провадження щодо священників Української православної церкви Московського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив голова Служби Василь Малюк.

"Це окремий напрямок роботи – боротьба з "агентами в рясах". У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб", - розповів він.

У 174 кримінальних провадженнях щодо священників УПЦ МП наразі повідомлено про підозру 122 клірикам, а в 31 випадках винесено обвинувальний вирок.

"Наявність ряси та кадила не є обтяжувальною обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки, чи будь-які інші злочини, ми це кваліфікуємо відповідно до чинного законодавства і притягуємо до відповідальності", - додав Малюк.

Читайте: Поширювали комуністичну символіку: на Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП та його спільнику

Автор: 

СБУ (13052) УПЦ МП (1214) Малюк Василь (113)


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Топ коментарі
+4
Наявність ряси та кадила не є обтяжувальною обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає Джерело: https://censor.net/ua/n3559488
Не правда! Попи рашиської церкви мають індульгенцію від нинішньої влади!
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23.06.2025 17:25 Відповісти
+4
Мерседес вже на волі? Андатрій ні на хвильку не "присів". То, яка робота?
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23.06.2025 17:40 Відповісти
+4
Та вже все.
Після переліку "замахів", яким "запобігло" СБУ, і все інше звучить, як *******.
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23.06.2025 18:04 Відповісти
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ой шо такое - а де наступне фото геройства СБУ - ну типу тих від вбивць Гордона до брата Єрмака ???
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23.06.2025 17:15 Відповісти
Все це так цінно на фоні цитати Єрмака часів зʼїзду слуг у Трускавці ПРо найвеличнішого а потім замаху на нього в Польщі )) Там же президентом став ПРокремлівський - усьо ідіот по плану ?
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23.06.2025 17:17 Відповісти
поки неуспішна, навіть недолуга.
бо, попи міцні горішки?
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23.06.2025 17:16 Відповісти
їм легше по Гордону працювати - він краще платить й за свою розкрутку сам.
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23.06.2025 17:18 Відповісти
Ділов то! - постриг під 0 - рясу зняв - коліном під зад і піп як огурчик - зовсім другий колінкор
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23.06.2025 17:21 Відповісти
Наявність ряси та кадила не є обтяжувальною обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає Джерело: https://censor.net/ua/n3559488
Не правда! Попи рашиської церкви мають індульгенцію від нинішньої влади!
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23.06.2025 17:25 Відповісти
Шо там лука Запорізький та Мелітопольський?!
Він в якому вже званні у ФСБ?
Ну мінімум - полковник!
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23.06.2025 17:28 Відповісти
Мерседес вже на волі? Андатрій ні на хвильку не "присів". То, яка робота?
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23.06.2025 17:40 Відповісти
Ось тільки немає на пінкдогстані ні єдиної церкви, не кажучи про "мп", навіть релігії не має! Церкви, тільки у християн!
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23.06.2025 17:51 Відповісти
Та вже все.
Після переліку "замахів", яким "запобігло" СБУ, і все інше звучить, як *******.
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23.06.2025 18:04 Відповісти
Так УПЦ МП нині кришує сам Зеленський, оберігае від заброни, а до нього ще з 90-х, СБУ. Паша Мерседес гадив саме з 90-х, створювались боєвікі тіпа "Вєрного козачества" Гіркінд їздив в Київ по лінії УПЦ....
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23.06.2025 18:07 Відповісти
Росія знущається з памʼяті загиблих: Ігор Клименко заявив, що ворог свідомо ускладнює репатріацію тіл українських воїнів. Часто передають рештки у понівеченому стані, змішують із тілами своїх солдатів - цьогоріч зафіксовано вже 20 таких випадків. Ідентифікація іноді вимагає кількох ДНК‑експертиз. Україна готова повертати й російські тіла, але лише після ретельної перевірки - для цього МВС звернулось до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти щодо збору ДНК у ЄС. Клименко наголосив, що експерти працюють цілодобово заради імені кожного нашого Героя. Деталі: https://www.facebook.com/share/p/1Acncauzcg/
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23.06.2025 21:14 Відповісти
Хоч щось добре Малюк сьогодні розповів - як вони взувають москальських агентів в рясах.

А перед тим Малюк більше розважався на Вечір Івана Купала - анекдоти про Єрмака-Зеленського-Гордона розказував.
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23.06.2025 22:50 Відповісти
 
 