Борьба с "агентами в рясах" - отдельное направление работы, - Малюк

С начала полномасштабного вторжения РФ СБУ начала 174 уголовных производства в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил глава Службы Василий Малюк.

"Это отдельное направление работы - борьба с "агентами в рясах". В Конституции есть принцип свободы совести, свободы вероисповедания, и мы это уважаем. Но если они поддерживают агрессора, то, конечно, мы документируем таких лиц", - рассказал он.

В 174 уголовных производствах в отношении священников УПЦ МП пока сообщено о подозрении 122 клирикам, а в 31 случае вынесен обвинительный приговор.

"Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Если они совершают преступления против основ нацбезопасности, или любые другие преступления, мы это квалифицируем в соответствии с действующим законодательством и привлекаем к ответственности", - добавил Малюк.

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