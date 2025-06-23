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Новости Задержание клириков УПЦ МП Дела СБУ против священников УПЦ МП
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Борьба с "агентами в рясах" - отдельное направление работы, - Малюк

Работа СБУ против УПЦ МП. Малюк назвал цифры

С начала полномасштабного вторжения РФ СБУ начала 174 уголовных производства в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил глава Службы Василий Малюк.

"Это отдельное направление работы - борьба с "агентами в рясах". В Конституции есть принцип свободы совести, свободы вероисповедания, и мы это уважаем. Но если они поддерживают агрессора, то, конечно, мы документируем таких лиц", - рассказал он.

В 174 уголовных производствах в отношении священников УПЦ МП пока сообщено о подозрении 122 клирикам, а в 31 случае вынесен обвинительный приговор.

"Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Если они совершают преступления против основ нацбезопасности, или любые другие преступления, мы это квалифицируем в соответствии с действующим законодательством и привлекаем к ответственности", - добавил Малюк.

Читайте: Распространяли коммунистическую символику: на Закарпатье сообщили о подозрении священнику УПЦ МП и его сообщнику

Автор: 

СБУ (20120) УПЦ МП (1567) Малюк Василий (89)


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Топ комментарии
+4
Наявність ряси та кадила не є обтяжувальною обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає Джерело: https://censor.net/ua/n3559488
Не правда! Попи рашиської церкви мають індульгенцію від нинішньої влади!
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23.06.2025 17:25 Ответить
+4
Мерседес вже на волі? Андатрій ні на хвильку не "присів". То, яка робота?
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23.06.2025 17:40 Ответить
+4
Та вже все.
Після переліку "замахів", яким "запобігло" СБУ, і все інше звучить, як *******.
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23.06.2025 18:04 Ответить
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ой шо такое - а де наступне фото геройства СБУ - ну типу тих від вбивць Гордона до брата Єрмака ???
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23.06.2025 17:15 Ответить
Все це так цінно на фоні цитати Єрмака часів зʼїзду слуг у Трускавці ПРо найвеличнішого а потім замаху на нього в Польщі )) Там же президентом став ПРокремлівський - усьо ідіот по плану ?
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23.06.2025 17:17 Ответить
поки неуспішна, навіть недолуга.
бо, попи міцні горішки?
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23.06.2025 17:16 Ответить
їм легше по Гордону працювати - він краще платить й за свою розкрутку сам.
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23.06.2025 17:18 Ответить
Ділов то! - постриг під 0 - рясу зняв - коліном під зад і піп як огурчик - зовсім другий колінкор
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23.06.2025 17:21 Ответить
Наявність ряси та кадила не є обтяжувальною обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає Джерело: https://censor.net/ua/n3559488
Не правда! Попи рашиської церкви мають індульгенцію від нинішньої влади!
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23.06.2025 17:25 Ответить
Шо там лука Запорізький та Мелітопольський?!
Він в якому вже званні у ФСБ?
Ну мінімум - полковник!
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23.06.2025 17:28 Ответить
Мерседес вже на волі? Андатрій ні на хвильку не "присів". То, яка робота?
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23.06.2025 17:40 Ответить
Ось тільки немає на пінкдогстані ні єдиної церкви, не кажучи про "мп", навіть релігії не має! Церкви, тільки у християн!
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23.06.2025 17:51 Ответить
Та вже все.
Після переліку "замахів", яким "запобігло" СБУ, і все інше звучить, як *******.
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23.06.2025 18:04 Ответить
Так УПЦ МП нині кришує сам Зеленський, оберігае від заброни, а до нього ще з 90-х, СБУ. Паша Мерседес гадив саме з 90-х, створювались боєвікі тіпа "Вєрного козачества" Гіркінд їздив в Київ по лінії УПЦ....
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23.06.2025 18:07 Ответить
Росія знущається з памʼяті загиблих: Ігор Клименко заявив, що ворог свідомо ускладнює репатріацію тіл українських воїнів. Часто передають рештки у понівеченому стані, змішують із тілами своїх солдатів - цьогоріч зафіксовано вже 20 таких випадків. Ідентифікація іноді вимагає кількох ДНК‑експертиз. Україна готова повертати й російські тіла, але лише після ретельної перевірки - для цього МВС звернулось до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти щодо збору ДНК у ЄС. Клименко наголосив, що експерти працюють цілодобово заради імені кожного нашого Героя. Деталі: https://www.facebook.com/share/p/1Acncauzcg/
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23.06.2025 21:14 Ответить
Хоч щось добре Малюк сьогодні розповів - як вони взувають москальських агентів в рясах.

А перед тим Малюк більше розважався на Вечір Івана Купала - анекдоти про Єрмака-Зеленського-Гордона розказував.
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23.06.2025 22:50 Ответить
 
 