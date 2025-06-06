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Новости Распространение советской символики
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Распространяли коммунистическую символику: на Закарпатье сообщили о подозрении священнику УПЦ МП и его сообщнику

Священник и его сообщники получили подозрения из-за советской символики

На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении священнику одного из храмовУПЦ МП и его сообщнику в распространении символики коммунистического режима.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием было установлено, что 9 мая мужчины в форме солдат Красной армии с символами коммунистического тоталитарного режима (георгиевские ленты и различные медали того периода) провели откровенную провокацию в Межгорье возле памятника воинам-афганцам.

Проведенная экспертиза подтвердила факт пропаганды коммунистического режима и распространения запрещенной символики. Кроме того, во время проведенных обысков дома у подозреваемых правоохранители нашли значительное количество российских пропагандистских материалов, а также холодное оружие у священника.

Мужчинам сообщили о подозрении по части 1 статьи 426-1, (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, а священнослужителю также по части 2 статьи 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Напомним, что 9 мая в поселке Межгорье Закарпатской области правоохранители задержали двух мужчин, которые разгуливали в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами. Один из них оказался священнослужителем УПЦ МП.

Читайте также: Героизировали рашистов и ждали захвата Киевской и Черкасской областей: разоблачены три клирика УПЦ МП, - СБУ

Автор: 

пропаганда (3696) УПЦ МП (1565) подозрение (503) Закарпатская область (2608)


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Топ комментарии
+10
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.06.2025 20:08 Ответить
+6
Якби в Україні було міністерство закордонних справ, про вигадане переслідування псевдо церкви перестали би згадувати навіть МАГА-ідіоти.
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06.06.2025 20:13 Ответить
+3
на обмін їх! нехай у Мухосранську поширюють свою символіку і окормляють мухосранців!
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06.06.2025 20:09 Ответить
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я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.06.2025 20:08 Ответить
на обмін їх! нехай у Мухосранську поширюють свою символіку і окормляють мухосранців!
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06.06.2025 20:09 Ответить
Дембельнулись? - а чемодани де?
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06.06.2025 20:09 Ответить
Якби в Україні було міністерство закордонних справ, про вигадане переслідування псевдо церкви перестали би згадувати навіть МАГА-ідіоти.
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06.06.2025 20:13 Ответить
Охрестить їх серпом та молотом.
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06.06.2025 20:14 Ответить
Дєшофка!
Совєцькі дємбєля виглядали набагато крутіше!

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06.06.2025 20:19 Ответить
та і ця мразота на почетному другому призовому місці.
а попік то який?
майже слуга Господа, майже слово Боже до всіх доносить...
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06.06.2025 20:29 Ответить
Вигнати підсрачниками за Урал на істарічєскую родіну.
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06.06.2025 20:26 Ответить
міщанський піп з сатаністськими зірками - начебто щось нове, але очікуване
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06.06.2025 20:27 Ответить
Ну комуж как не прпвоZZлавным рпцZZssатаниздам пропагандировать стмволы сталинских окупантов
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06.06.2025 20:30 Ответить
Коли вже цих агентів будуть в'язати і обмінювати на наших Українців?
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06.06.2025 20:31 Ответить
Ці довбодятли ще одне покоління будуть смердіти совком. Я хворів цим жорстко до 2013-го року, поки реально не відчув усю "братську поміч". А потім зима 13-14 - майдан і.... накуй усю ту постсовєтську братську допомІгу. Бо якщо вони і допомІгуть колись на фубль, то будуть вимагати віддачу на тищу. А ні - нищити усе в нуль.
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06.06.2025 20:35 Ответить
А стефанчук+зеленський+шмигаль та РНБОУ, імітують із себе борцунів за Україну, не припиняючи роботу сралінської секти в Україні!!
Це, те ж саме, що імітація боротьби з коломойським та шуфричем, переховують їх від покарання!! Ворог, сидить і гадить в Україні!
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06.06.2025 20:35 Ответить
стріха потекла у кацапів яких совок закинув у карпати
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06.06.2025 20:47 Ответить
Отєц Звіздоній собсной персоною!
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06.06.2025 20:49 Ответить
Як люди в Україні ходять в церкви МП на 11 му року війни??? Як???
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06.06.2025 20:50 Ответить
Спалити суку за сатанизм!
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06.06.2025 20:50 Ответить
Забити камінням,підарів..
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06.06.2025 21:10 Ответить
Зелька потужно надурив, крім українців, самого Маска, що він заборонив РПЦ. Насправді криворізький пройдисвіт врятував УПЦ МП та дрібного антихріста Кирюху Гундяя. У РПЦ УПЦ значиться як структурний підрозділ, Паша-Мерседес займався підривною діяльністю ще з лохматих 90-х і всяким там "Вєрним казачеством".
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06.06.2025 21:18 Ответить
Чекістський покруч. Навіть не здивована.
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06.06.2025 21:18 Ответить
 
 