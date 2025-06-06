Распространяли коммунистическую символику: на Закарпатье сообщили о подозрении священнику УПЦ МП и его сообщнику

На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении священнику одного из храмовУПЦ МП и его сообщнику в распространении символики коммунистического режима.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием было установлено, что 9 мая мужчины в форме солдат Красной армии с символами коммунистического тоталитарного режима (георгиевские ленты и различные медали того периода) провели откровенную провокацию в Межгорье возле памятника воинам-афганцам.

Проведенная экспертиза подтвердила факт пропаганды коммунистического режима и распространения запрещенной символики. Кроме того, во время проведенных обысков дома у подозреваемых правоохранители нашли значительное количество российских пропагандистских материалов, а также холодное оружие у священника.

Мужчинам сообщили о подозрении по части 1 статьи 426-1, (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, а священнослужителю также по части 2 статьи 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Напомним, что 9 мая в поселке Межгорье Закарпатской области правоохранители задержали двух мужчин, которые разгуливали в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами. Один из них оказался священнослужителем УПЦ МП.

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