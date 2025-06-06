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Новини Поширення радянської символіки
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Поширювали комуністичну символіку: на Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП та його спільнику

Священник та його спільники отримали підозри через радянську символіку

На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру священнику одного з храмівУПЦ МП та його спільнику у поширенні символіки комуністичного режиму.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством було встановлено, що 9 травня, чоловіки у формі солдатів Червоної армії із символами комуністичного тоталітарного режиму (георгіївські стрічки та різні медалі того періоду), провели відверту провокацію у Міжгір’ї біля пам’ятника воїнам-афганцям.

Проведена експертиза підтвердила факт пропаганди комуністичного режиму та поширення забороненої символіки. Окрім того, під час проведених обшуків вдома у підозрюваних, правоохоронці знайшли значну кількість російських пропагандистських матеріалів, а також холодну зброю у священника.

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 1 статті 426-1, (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, а священнослужителю також за частиною 2 статті 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що 9 травня у селищі Міжгір’я Закарпатської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які розгулювали у формі солдатів радянської армії з георгіївськими стрічками. Один із них виявився священнослужителем УПЦ МП.

Читайте також: Героїзували рашистів і чекали на захоплення Київщини та Черкащини: викрито трьох кліриків УПЦ МП, - СБУ

Автор: 

пропаганда (2823) УПЦ МП (1212) підозра (785) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+10
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.06.2025 20:08 Відповісти
+7
Якби в Україні було міністерство закордонних справ, про вигадане переслідування псевдо церкви перестали би згадувати навіть МАГА-ідіоти.
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06.06.2025 20:13 Відповісти
+4
на обмін їх! нехай у Мухосранську поширюють свою символіку і окормляють мухосранців!
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06.06.2025 20:09 Відповісти
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я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.06.2025 20:08 Відповісти
на обмін їх! нехай у Мухосранську поширюють свою символіку і окормляють мухосранців!
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06.06.2025 20:09 Відповісти
Дембельнулись? - а чемодани де?
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06.06.2025 20:09 Відповісти
Якби в Україні було міністерство закордонних справ, про вигадане переслідування псевдо церкви перестали би згадувати навіть МАГА-ідіоти.
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06.06.2025 20:13 Відповісти
Охрестить їх серпом та молотом.
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06.06.2025 20:14 Відповісти
На палю чортіву рясах! Спалити сектантів-колаборантів!
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06.06.2025 21:37 Відповісти
Пару тижнів назад у Луцьку відкрили нову церкву УПЦ МП.

https://www.ukr.net/news/details/society/111406000.html

https://www.ukr.net/news/details/society/111406000.html
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06.06.2025 21:52 Відповісти
Дєшофка!
Совєцькі дємбєля виглядали набагато крутіше!

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06.06.2025 20:19 Відповісти
та і ця мразота на почетному другому призовому місці.
а попік то який?
майже слуга Господа, майже слово Боже до всіх доносить...
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06.06.2025 20:29 Відповісти
Вигнати підсрачниками за Урал на істарічєскую родіну.
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06.06.2025 20:26 Відповісти
міщанський піп з сатаністськими зірками - начебто щось нове, але очікуване
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06.06.2025 20:27 Відповісти
Ну комуж как не прпвоZZлавным рпцZZssатаниздам пропагандировать стмволы сталинских окупантов
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06.06.2025 20:30 Відповісти
Коли вже цих агентів будуть в'язати і обмінювати на наших Українців?
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06.06.2025 20:31 Відповісти
Ці довбодятли ще одне покоління будуть смердіти совком. Я хворів цим жорстко до 2013-го року, поки реально не відчув усю "братську поміч". А потім зима 13-14 - майдан і.... накуй усю ту постсовєтську братську допомІгу. Бо якщо вони і допомІгуть колись на фубль, то будуть вимагати віддачу на тищу. А ні - нищити усе в нуль.
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06.06.2025 20:35 Відповісти
А стефанчук+зеленський+шмигаль та РНБОУ, імітують із себе борцунів за Україну, не припиняючи роботу сралінської секти в Україні!!
Це, те ж саме, що імітація боротьби з коломойським та шуфричем, переховують їх від покарання!! Ворог, сидить і гадить в Україні!
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06.06.2025 20:35 Відповісти
стріха потекла у кацапів яких совок закинув у карпати
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06.06.2025 20:47 Відповісти
Отєц Звіздоній собсной персоною!
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06.06.2025 20:49 Відповісти
Як люди в Україні ходять в церкви МП на 11 му року війни??? Як???
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06.06.2025 20:50 Відповісти
Спалити суку за сатанизм!
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06.06.2025 20:50 Відповісти
Забити камінням,підарів..
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06.06.2025 21:10 Відповісти
Зелька потужно надурив, крім українців, самого Маска, що він заборонив РПЦ. Насправді криворізький пройдисвіт врятував УПЦ МП та дрібного антихріста Кирюху Гундяя. У РПЦ УПЦ значиться як структурний підрозділ, Паша-Мерседес займався підривною діяльністю ще з лохматих 90-х і всяким там "Вєрним казачеством".
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06.06.2025 21:18 Відповісти
Чекістський покруч. Навіть не здивована.
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06.06.2025 21:18 Відповісти
А союз радянських офіцерів, існує та діє до цього часу!
Чому, ніхто нам часом не пояснить!?
Це махрова про-просійська п'ята колона в Україні, зброд колаборантів, совків та шанувальників москалів!
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06.06.2025 21:36 Відповісти
 
 