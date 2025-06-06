Поширювали комуністичну символіку: на Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП та його спільнику
На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру священнику одного з храмівУПЦ МП та його спільнику у поширенні символіки комуністичного режиму.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Слідством було встановлено, що 9 травня, чоловіки у формі солдатів Червоної армії із символами комуністичного тоталітарного режиму (георгіївські стрічки та різні медалі того періоду), провели відверту провокацію у Міжгір’ї біля пам’ятника воїнам-афганцям.
Проведена експертиза підтвердила факт пропаганди комуністичного режиму та поширення забороненої символіки. Окрім того, під час проведених обшуків вдома у підозрюваних, правоохоронці знайшли значну кількість російських пропагандистських матеріалів, а також холодну зброю у священника.
Чоловікам повідомили про підозру за частиною 1 статті 426-1, (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, а священнослужителю також за частиною 2 статті 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що 9 травня у селищі Міжгір’я Закарпатської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які розгулювали у формі солдатів радянської армії з георгіївськими стрічками. Один із них виявився священнослужителем УПЦ МП.
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
https://www.ukr.net/news/details/society/111406000.html
https://www.ukr.net/news/details/society/111406000.html
Совєцькі дємбєля виглядали набагато крутіше!
а попік то який?
майже слуга Господа, майже слово Боже до всіх доносить...
Це, те ж саме, що імітація боротьби з коломойським та шуфричем, переховують їх від покарання!! Ворог, сидить і гадить в Україні!
Чому, ніхто нам часом не пояснить!?
Це махрова про-просійська п'ята колона в Україні, зброд колаборантів, совків та шанувальників москалів!