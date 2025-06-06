Поширювали комуністичну символіку: на Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП та його спільнику

На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру священнику одного з храмівУПЦ МП та його спільнику у поширенні символіки комуністичного режиму.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством було встановлено, що 9 травня, чоловіки у формі солдатів Червоної армії із символами комуністичного тоталітарного режиму (георгіївські стрічки та різні медалі того періоду), провели відверту провокацію у Міжгір’ї біля пам’ятника воїнам-афганцям.

Проведена експертиза підтвердила факт пропаганди комуністичного режиму та поширення забороненої символіки. Окрім того, під час проведених обшуків вдома у підозрюваних, правоохоронці знайшли значну кількість російських пропагандистських матеріалів, а також холодну зброю у священника.

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 1 статті 426-1, (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, а священнослужителю також за частиною 2 статті 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що 9 травня у селищі Міжгір’я Закарпатської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які розгулювали у формі солдатів радянської армії з георгіївськими стрічками. Один із них виявився священнослужителем УПЦ МП.

Читайте також: Героїзували рашистів і чекали на захоплення Київщини та Черкащини: викрито трьох кліриків УПЦ МП, - СБУ