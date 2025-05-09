Священник УПЦ МП розгулював у радянській формі у Міжгір’ї на Закарпатті: його затримали. ФОТО

У селищі Міжгір’я Закарпатської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які розгулювали у формі солдатів радянської армії з георгіївськими стрічками. Один із них виявився священнослужителем УПЦ МП.

Про це повідомила обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 9 травня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками.

На місце події негайно виїхала поліція. Правоохоронці встановили особи чоловіків — ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району.

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Зазначається, що чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим.

Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили.

За фактом пропагування комуністичного режиму поліція відкрила провадження.

У Єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

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