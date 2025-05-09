Священник УПЦ МП розгулював у радянській формі у Міжгір’ї на Закарпатті: його затримали. ФОТО
У селищі Міжгір’я Закарпатської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які розгулювали у формі солдатів радянської армії з георгіївськими стрічками. Один із них виявився священнослужителем УПЦ МП.
Про це повідомила обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 9 травня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками.
На місце події негайно виїхала поліція. Правоохоронці встановили особи чоловіків — ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району.
Зазначається, що чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим.
Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили.
За фактом пропагування комуністичного режиму поліція відкрила провадження.
У Єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
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А аби в раші хтось у вишиванці ходив?
Цікаво, чому ти брешеш, що постійно?
За такі дії, гниді треба присудити ув'язнення, або копняком до його спільників за паребрик.
Ач, і форму знайшов, і їхні криваві колорадські медальки начепив!
Совкомерзота кінчений, гнида москалівська!
Це надруга над пам'ятью полеглих у боях за Україну!
Всіх, хто ще в Україні в цей день 09.05.2025 року ходив в такому вбранні, або клав квіти до дивом не демонтованих монументів окупнатам часів срср - вважати зрадниками
та кремлівським лайном!
СБУ, Національна поліція України, Ви всі де?! На що биветесь!?
Якщо такі гниди були і в інших містах, селах, селищах, то їм саме місце у буцегарні!
Українці, здавайте гнид прямо сьогодні, поки знову не заповзли до своїх нір!
Зaкaрпaтье Чехословaкии (Чехии и Словaкии)
Зaпaдную Укрaину Польше и
Чaсть северной Буковины и бесaрaбии Румынии.
Непокаране зло, повертається кривавою трагедією!