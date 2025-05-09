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Священник УПЦ МП розгулював у радянській формі у Міжгір’ї на Закарпатті: його затримали. ФОТО

У селищі Міжгір’я Закарпатської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які розгулювали у формі солдатів радянської армії з георгіївськими стрічками. Один із них виявився священнослужителем УПЦ МП.

Про це повідомила обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 9 травня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками.

На місце події негайно виїхала поліція. Правоохоронці встановили особи чоловіків — ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району.

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На Закарпатті священник УПЦ МП розгулював у радянській формі

Зазначається, що чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим.

Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили.

За фактом пропагування комуністичного режиму поліція відкрила провадження.

У Єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

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На Закарпатті священник УПЦ МП розгулював у радянській формі
На Закарпатті священник УПЦ МП розгулював у радянській формі

Автор: 

Нацполіція (15211) пропаганда (2812) УПЦ МП (1210) радянська влада (9) Міжгір’я (1)


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Топ коментарі
+10
Це не священики, це сектанти
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09.05.2025 17:28
+8
Затримали аби нагородити від ОПи
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09.05.2025 17:27
+2
А цей довбой0б не розуміє, що в часи Другої світової він би поїхав у сонячний Магадан, як і більшість священників?
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09.05.2025 17:29
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Затримали аби нагородити від ОПи
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09.05.2025 17:27 Відповісти
шо за б... гіркин шо лі новий? вже у Закарпатті?
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09.05.2025 17:27 Відповісти
На Закарпатті.
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09.05.2025 17:45 Відповісти
Це не священики, це сектанти
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09.05.2025 17:28 Відповісти
Вот для таких надо создавать мясніє отрядьі.
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09.05.2025 17:28 Відповісти
А цей довбой0б не розуміє, що в часи Другої світової він би поїхав у сонячний Магадан, як і більшість священників?
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09.05.2025 17:29 Відповісти
Демони тьми.
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09.05.2025 17:29 Відповісти
Точно на Венгрию собирались напасть.
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09.05.2025 17:29 Відповісти
вже зовсім сере в рота українчикам.
А аби в раші хтось у вишиванці ходив?
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09.05.2025 17:31 Відповісти
От ці4аво - чому постійно в твоїх постах "вкраїнчики"? Чому там зневажлиао???
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09.05.2025 17:46 Відповісти
Що ж тобі не ясно? Є українці, є українчики.
Цікаво, чому ти брешеш, що постійно?
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09.05.2025 18:10 Відповісти
Утилізував надлишки церковного кагору. )
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09.05.2025 17:34 Відповісти
побрийте пдру бороду
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09.05.2025 17:35 Відповісти
Там треба паяльною лампою бензиновою обпалити.
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09.05.2025 18:11 Відповісти
Його треба в дурку хоча б за те, що в його голові радянська форма поєднується з християнством. Якби ше шось одне, а то повна шиза.
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09.05.2025 17:35 Відповісти
Не чіпайте сектантів з УПЦ МП, то виборці Боневтіка Потужно-Брехливого, він їх тримає для виборів, чи хтось думає, що ця ворожа секта буде голосувати за тих, хто допоміг отримати Томос? Давно мав бути закон про їх заборону УПЦ МП - це внутрішній дух, душа антимайданних "квартальців", вони все своє життя прославляли "русский мир" та навіть зараз готові були одягнути таку саму форму, але роль з 2019 року в них тимчасово інша.
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09.05.2025 17:36 Відповісти
Схоже, що це маоскальське чмо є членом рашистської організації, яку з не відомих й досі причин не закрили, та не за боронили в Україні - "Союзу радянських офіцерів"!
За такі дії, гниді треба присудити ув'язнення, або копняком до його спільників за паребрик.
Ач, і форму знайшов, і їхні криваві колорадські медальки начепив!
Совкомерзота кінчений, гнида москалівська!
Це надруга над пам'ятью полеглих у боях за Україну!
Всіх, хто ще в Україні в цей день 09.05.2025 року ходив в такому вбранні, або клав квіти до дивом не демонтованих монументів окупнатам часів срср - вважати зрадниками
та кремлівським лайном!
СБУ, Національна поліція України, Ви всі де?! На що биветесь!?
Якщо такі гниди були і в інших містах, селах, селищах, то їм саме місце у буцегарні!
Українці, здавайте гнид прямо сьогодні, поки знову не заповзли до своїх нір!
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09.05.2025 17:37 Відповісти
а чого не від3.14дили...
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09.05.2025 17:40 Відповісти
Дегенеративна совкова блRдота.
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09.05.2025 17:42 Відповісти
Чому не забили насмерть ? Мій прадід в УПА за таке вбивав
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09.05.2025 17:49 Відповісти
все ждут когдa Укрaинa отречется от позорных результaтов второй мировой и телодвижений что были до этого и отдaст
Зaкaрпaтье Чехословaкии (Чехии и Словaкии)
Зaпaдную Укрaину Польше и
Чaсть северной Буковины и бесaрaбии Румынии.
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09.05.2025 17:49 Відповісти
ПНХ, Манька!
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09.05.2025 18:09 Відповісти
піп вдягнений клоуном, інший поначіпляв якісь відзнаки на м'яту пожовану повсєднєвку" , та й ті з порушеннями, ще й зібрані з різних нагород. ждуни-довбойоби. було б смішно, якби не було сумно що така гидотна мразота поряд живе
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09.05.2025 18:07 Відповісти
Вішати таке лайно, щоб ще гірше не було!
Непокаране зло, повертається кривавою трагедією!
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09.05.2025 18:13 Відповісти
 
 