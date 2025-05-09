Священник УПЦ МП разгуливал в советской форме в Межгорье на Закарпатье: его задержали. ФОТО

В поселке Межгорье Закарпатской области правоохранители задержали двух мужчин, разгуливавших в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами. Один из них оказался священнослужителем УПЦ МП.

Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 9 мая, на линию "102" поступило сообщение о том, что в поселке Межгорье двое неизвестных передвигаются в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами.

На место происшествия немедленно выехала полиция. Правоохранители установили личности мужчин - ими оказались 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель села Терново Тячевского района.

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Отмечается, что мужчины демонстративно оделись в советскую форму с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим.

Фигуранты были доставлены в полицейский участок. Все запрещенные предметы правоохранители изъяли.

По факту пропаганды коммунистического режима полиция открыла производство.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

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