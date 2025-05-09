Священник УПЦ МП разгуливал в советской форме в Межгорье на Закарпатье: его задержали. ФОТО
В поселке Межгорье Закарпатской области правоохранители задержали двух мужчин, разгуливавших в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами. Один из них оказался священнослужителем УПЦ МП.
Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 9 мая, на линию "102" поступило сообщение о том, что в поселке Межгорье двое неизвестных передвигаются в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами.
На место происшествия немедленно выехала полиция. Правоохранители установили личности мужчин - ими оказались 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель села Терново Тячевского района.
Отмечается, что мужчины демонстративно оделись в советскую форму с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим.
Фигуранты были доставлены в полицейский участок. Все запрещенные предметы правоохранители изъяли.
По факту пропаганды коммунистического режима полиция открыла производство.
В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.
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А аби в раші хтось у вишиванці ходив?
Цікаво, чому ти брешеш, що постійно?
За такі дії, гниді треба присудити ув'язнення, або копняком до його спільників за паребрик.
Ач, і форму знайшов, і їхні криваві колорадські медальки начепив!
Совкомерзота кінчений, гнида москалівська!
Це надруга над пам'ятью полеглих у боях за Україну!
Всіх, хто ще в Україні в цей день 09.05.2025 року ходив в такому вбранні, або клав квіти до дивом не демонтованих монументів окупнатам часів срср - вважати зрадниками
та кремлівським лайном!
СБУ, Національна поліція України, Ви всі де?! На що биветесь!?
Якщо такі гниди були і в інших містах, селах, селищах, то їм саме місце у буцегарні!
Українці, здавайте гнид прямо сьогодні, поки знову не заповзли до своїх нір!
Зaкaрпaтье Чехословaкии (Чехии и Словaкии)
Зaпaдную Укрaину Польше и
Чaсть северной Буковины и бесaрaбии Румынии.
Желаю и вам таких благ .
Непокаране зло, повертається кривавою трагедією!