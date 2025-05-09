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Священник УПЦ МП разгуливал в советской форме в Межгорье на Закарпатье: его задержали. ФОТО

В поселке Межгорье Закарпатской области правоохранители задержали двух мужчин, разгуливавших в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами. Один из них оказался священнослужителем УПЦ МП.

Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 9 мая, на линию "102" поступило сообщение о том, что в поселке Межгорье двое неизвестных передвигаются в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами.

На место происшествия немедленно выехала полиция. Правоохранители установили личности мужчин - ими оказались 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель села Терново Тячевского района.

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На Закарпатье священник УПЦ МП разгуливал в советской форме

Отмечается, что мужчины демонстративно оделись в советскую форму с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим.

Фигуранты были доставлены в полицейский участок. Все запрещенные предметы правоохранители изъяли.

По факту пропаганды коммунистического режима полиция открыла производство.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

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На Закарпатье священник УПЦ МП разгуливал в советской форме
На Закарпатье священник УПЦ МП разгуливал в советской форме

Автор: 

Нацполиция (16504) пропаганда (3685) УПЦ МП (1562) советская власть (11) Межгорье (1)


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Топ комментарии
+11
Це не священики, це сектанти
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09.05.2025 17:28
+9
Затримали аби нагородити від ОПи
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09.05.2025 17:27
+2
А цей довбой0б не розуміє, що в часи Другої світової він би поїхав у сонячний Магадан, як і більшість священників?
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09.05.2025 17:29
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Затримали аби нагородити від ОПи
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09.05.2025 17:27 Ответить
шо за б... гіркин шо лі новий? вже у Закарпатті?
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09.05.2025 17:27 Ответить
На Закарпатті.
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09.05.2025 17:45 Ответить
В Україні клірики фсб упц мп дільність ведуть та угорські шпигуни бігають. Добре що шпигунів затримали
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09.05.2025 18:26 Ответить
Це не священики, це сектанти
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09.05.2025 17:28 Ответить
Вот для таких надо создавать мясніє отрядьі.
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09.05.2025 17:28 Ответить
А цей довбой0б не розуміє, що в часи Другої світової він би поїхав у сонячний Магадан, як і більшість священників?
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09.05.2025 17:29 Ответить
Так він якраз у своїй формі, то ряси він надів тому що бізнес- кремль за це платить.
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09.05.2025 18:51 Ответить
Демони тьми.
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09.05.2025 17:29 Ответить
Точно на Венгрию собирались напасть.
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09.05.2025 17:29 Ответить
вже зовсім сере в рота українчикам.
А аби в раші хтось у вишиванці ходив?
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09.05.2025 17:31 Ответить
От ці4аво - чому постійно в твоїх постах "вкраїнчики"? Чому там зневажлиао???
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09.05.2025 17:46 Ответить
Що ж тобі не ясно? Є українці, є українчики.
Цікаво, чому ти брешеш, що постійно?
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09.05.2025 18:10 Ответить
Неясно те, чому ти, курво - ховаєшся за кордоном та називаєш українців зневажливо вкраїнчиками.
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09.05.2025 18:23 Ответить
То не важливо, що тобі, пляті, щось не ясно. Тим більш, коли плять з рашкованським поганялом.
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09.05.2025 18:55 Ответить
Утилізував надлишки церковного кагору. )
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09.05.2025 17:34 Ответить
побрийте пдру бороду
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09.05.2025 17:35 Ответить
Там треба паяльною лампою бензиновою обпалити.
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09.05.2025 18:11 Ответить
Його треба в дурку хоча б за те, що в його голові радянська форма поєднується з християнством. Якби ше шось одне, а то повна шиза.
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09.05.2025 17:35 Ответить
Не чіпайте сектантів з УПЦ МП, то виборці Боневтіка Потужно-Брехливого, він їх тримає для виборів, чи хтось думає, що ця ворожа секта буде голосувати за тих, хто допоміг отримати Томос? Давно мав бути закон про їх заборону УПЦ МП - це внутрішній дух, душа антимайданних "квартальців", вони все своє життя прославляли "русский мир" та навіть зараз готові були одягнути таку саму форму, але роль з 2019 року в них тимчасово інша.
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09.05.2025 17:36 Ответить
Схоже, що це маоскальське чмо є членом рашистської організації, яку з не відомих й досі причин не закрили, та не за боронили в Україні - "Союзу радянських офіцерів"!
За такі дії, гниді треба присудити ув'язнення, або копняком до його спільників за паребрик.
Ач, і форму знайшов, і їхні криваві колорадські медальки начепив!
Совкомерзота кінчений, гнида москалівська!
Це надруга над пам'ятью полеглих у боях за Україну!
Всіх, хто ще в Україні в цей день 09.05.2025 року ходив в такому вбранні, або клав квіти до дивом не демонтованих монументів окупнатам часів срср - вважати зрадниками
та кремлівським лайном!
СБУ, Національна поліція України, Ви всі де?! На що биветесь!?
Якщо такі гниди були і в інших містах, селах, селищах, то їм саме місце у буцегарні!
Українці, здавайте гнид прямо сьогодні, поки знову не заповзли до своїх нір!
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09.05.2025 17:37 Ответить
а чого не від3.14дили...
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09.05.2025 17:40 Ответить
Дегенеративна совкова блRдота.
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09.05.2025 17:42 Ответить
Чому не забили насмерть ? Мій прадід в УПА за таке вбивав
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09.05.2025 17:49 Ответить
Убивать, незнаю...Помню в лесах где-то прятались они . Вроде даже до 56года умудрились маскироваться в лесных массивах.
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09.05.2025 18:20 Ответить
все ждут когдa Укрaинa отречется от позорных результaтов второй мировой и телодвижений что были до этого и отдaст
Зaкaрпaтье Чехословaкии (Чехии и Словaкии)
Зaпaдную Укрaину Польше и
Чaсть северной Буковины и бесaрaбии Румынии.
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09.05.2025 17:49 Ответить
ПНХ, Манька!
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09.05.2025 18:09 Ответить
Никогда добровольно такого не будет. Одно дело чесать языками какой "кровавый был совок". Другое дело пользоваться результатами, невероятными достижениями и благами от того "кровавого совка".
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09.05.2025 18:17 Ответить
Достижения совка это минус 15 миллионов украинцев .
Желаю и вам таких благ .
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09.05.2025 18:38 Ответить
Но могут дождаться что Украина пересмотрев свой вклад во вторую мировую наложит репарации на РФ , Польшу и Венгрию за оккупацию .
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09.05.2025 18:32 Ответить
піп вдягнений клоуном, інший поначіпляв якісь відзнаки на м'яту пожовану повсєднєвку" , та й ті з порушеннями, ще й зібрані з різних нагород. ждуни-довбойоби. було б смішно, якби не було сумно що така гидотна мразота поряд живе
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09.05.2025 18:07 Ответить
Вішати таке лайно, щоб ще гірше не було!
Непокаране зло, повертається кривавою трагедією!
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09.05.2025 18:13 Ответить
Ряса з погонами та аксельбантами - це ще потужніше славнозвістної кимченирки Умєрова. Не бийте його сильно, можливо то наступний міністр оборони.
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09.05.2025 18:25 Ответить
Зеленький так потужно набрехав із забороною РПЦ, замість заборони УПЦ МН, що навіть Маск обурився. Караул, зелена чмоня заборонила православіє!!!! А хер вам, українці.
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09.05.2025 18:26 Ответить
А хіба там вже не залишилось гілляк?
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09.05.2025 18:32 Ответить
Помилився трохи. Наслухався Шмарафону, почитав анонімні Телеграм канали Банкової, і подумав, що вже можна.
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09.05.2025 18:34 Ответить
чомусь усі забули, скільки нквдшного лайна було завезено на закарпаття, коли вонючі савєти викорчовували там УПА... там, мабуть, вже Українців менше ніж на Сході України - як приклад бачимо "нащадків" цього лайна
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09.05.2025 18:35 Ответить
 
 