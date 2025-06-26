Проверка документов и осмотр автомобилей: СБУ и Нацполиция проводят мероприятия безопасности в центре Киева
СБУ, Нацполиция и подразделения Сил обороны проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Шевченковского района Киева.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте Службы безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Цель - проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.
Так, правоохранители:
- проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;
- будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
"Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.
СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.
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Прикро, що в Україні нехтується упродовж московської війни, ВАЖЛИВА виховна місія, - ВІРЬОВКИ МІЦНОЇ
Це як?)))
Тобто -таки посвідчення мають бути с з чипом. У всіх держ. посадовців з 2016 року мають бути таки посвідчення, якщо немає таких посвідчень - це якийсь аферисти -викликайте слідчу оперативну групу.