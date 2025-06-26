РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7439 посетителей онлайн
Новости Меры безопасности СБУ
5 464 31

Проверка документов и осмотр автомобилей: СБУ и Нацполиция проводят мероприятия безопасности в центре Киева

Меры безопасности в Киеве. СБУ обратилась к гражданам

СБУ, Нацполиция и подразделения Сил обороны проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Шевченковского района Киева.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Службы безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Цель - проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

Так, правоохранители:

  • проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
  • осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;
  • будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Читайте также: Борьба с "агентами в рясах" - отдельное направление работы, - Малюк

"Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве появилась скульптура "Осознание" в знак благодарности воинам ТрО. ФОТО

Автор: 

Киев (25793) СБУ (20124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
В моєму словнику зеленого новояза зявився новий вираз - " безпекові заходи СБУ". Буде разом з "потужним планом", "сервісною службою підтримки " та "ненавченими інвалідами війни "
показать весь комментарий
26.06.2025 09:48 Ответить
+9
На фронте останавливать путинское наступление желающих нет,а шмонать киевские офисы и карманы киевлян нквдэшников целая армия набежала.
показать весь комментарий
26.06.2025 10:01 Ответить
+7
Якщо шукати серед узкоязичних - там легше знайти.
показать весь комментарий
26.06.2025 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та правильно, путинские агенты они везде, в том числе и на этом ресурсе
показать весь комментарий
26.06.2025 09:39 Ответить
Звідки Ви знаєте, Ви тільки зареєструвались на сайті, явно під цю новину )
показать весь комментарий
26.06.2025 09:42 Ответить
зашёл на раду форумчан, патриоты в ярости
показать весь комментарий
26.06.2025 09:47 Ответить
До новачків тут відносяться обережно. Тому велком, а там буде видно )
показать весь комментарий
26.06.2025 09:57 Ответить
ну а где пересичному ещё порезвиться
показать весь комментарий
26.06.2025 10:01 Ответить
Ну а до цього часу де прозібали?
показать весь комментарий
26.06.2025 10:04 Ответить
То, мабуть, Дмитро Корчинський лютує
показать весь комментарий
26.06.2025 10:33 Ответить
Якщо шукати серед узкоязичних - там легше знайти.
показать весь комментарий
26.06.2025 09:44 Ответить
А чому Dmitriy а не Dmytro? Україномовний ви наш? 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.06.2025 09:51 Ответить
по ойропейски
показать весь комментарий
26.06.2025 09:52 Ответить
Головне щоб не по сросійські,як ти.
показать весь комментарий
26.06.2025 10:09 Ответить
Тому що він Ванья.
показать весь комментарий
26.06.2025 09:53 Ответить
Тому що ти дебі..л.
показать весь комментарий
26.06.2025 10:08 Ответить
А що конкретно мається на увазі -" везде"..?)
показать весь комментарий
26.06.2025 09:52 Ответить
та даже президенты великих государств
показать весь комментарий
26.06.2025 09:55 Ответить
Диверсанти-терористи завжди збираються в центрі Києва. Кожний в плащі і капелюсі а під пахвою - останній випуск журналу "Огоньок". Їх палять тільки російські рублі в портмоне.
показать весь комментарий
26.06.2025 10:23 Ответить
А ще у кожного є заборонені предмети, як на "Мистецькому арсеналі": ножиці, ножі для паперу, газові балончики
показать весь комментарий
26.06.2025 10:28 Ответить
Якщо виключити твій сарказм, то дійсно вони збираються біля місць маючих якусь їхню цікавість. А от якби вони збирались на Троєщинському базарі, то я б точно не повірив.
показать весь комментарий
26.06.2025 11:43 Ответить
Правильні і необхідні дії в Україні, під час московської війни з 2014 року!
Прикро, що в Україні нехтується упродовж московської війни, ВАЖЛИВА виховна місія, - ВІРЬОВКИ МІЦНОЇ
показать весь комментарий
26.06.2025 09:44 Ответить
В моєму словнику зеленого новояза зявився новий вираз - " безпекові заходи СБУ". Буде разом з "потужним планом", "сервісною службою підтримки " та "ненавченими інвалідами війни "
показать весь комментарий
26.06.2025 09:48 Ответить
На фронте останавливать путинское наступление желающих нет,а шмонать киевские офисы и карманы киевлян нквдэшников целая армия набежала.
показать весь комментарий
26.06.2025 10:01 Ответить
на киянах можна нехіло заробить, а на кацапах не заробиш, там живим залишитись вже щастя
показать весь комментарий
26.06.2025 12:08 Ответить
А бусики ті ж самі?
показать весь комментарий
26.06.2025 10:02 Ответить
вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.
Це як?)))
показать весь комментарий
26.06.2025 10:04 Ответить
Не забувайте , що у цих перевіряючих у самих повинні бути посвідчення державного зразку.
Тобто -таки посвідчення мають бути с з чипом. У всіх держ. посадовців з 2016 року мають бути таки посвідчення, якщо немає таких посвідчень - це якийсь аферисти -викликайте слідчу оперативну групу.
показать весь комментарий
26.06.2025 10:10 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2025 11:54 Ответить
Ну якщо з зовнішнім ворогом українці ще тримаються , то по відношенню до внутрішнього ворога - багато "патріотів " вже зняли штани . Їх мають - але вони заспокоюють себе думкою - ну це ж "свої " - не москалі ....
показать весь комментарий
26.06.2025 11:58 Ответить
Ага і гарлапенять до поЗЕленіння про Україну мрій!
показать весь комментарий
26.06.2025 12:11 Ответить
Будівлю по вул. Банкова 11 перевірятимуть? Там одні диверсанти...
показать весь комментарий
26.06.2025 11:54 Ответить
 
 