Проверка документов и осмотр автомобилей: СБУ и Нацполиция проводят мероприятия безопасности в центре Киева

СБУ, Нацполиция и подразделения Сил обороны проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Шевченковского района Киева.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Службы безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Цель - проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

Так, правоохранители:

проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;

будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

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"Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.

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