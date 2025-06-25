В Киеве появилась скульптура "Усвідомлення" в знак благодарности воинам ТрО. ФОТО

Новости компаний

25 июня в Киеве открыли арт-объект "Усвідомлення" - символ благодарности воинам Сил территориальной обороны, которые с первых дней полномасштабного вторжения присоединились к защите Украины.

Скульптурная композиция рассказывает о внутренних изменениях, которые прошли украинцы после 24 февраля 2022 года - от страха и растерянности к силе, спокойствию и готовности бороться.

Артобъект состоит из двух человеческих лиц. Одно из них - перевернутое, символизирует страх и тревогу. Другое - спокойное, сосредоточенное, передает внутреннее равновесие. Цель арт-объекта - через взаимодействие со скульптурой помочь увидеть и осознать собственные изменения, вспомнить путь от шока и растерянности к силе и единению. Первыми этот путь прошли люди, присоединившиеся в ряды территориальной обороны.

Арт-объект "Усвідомлення" в Оболонском районе Киева

Артобъект установили в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" - совместного проекта сети АЗК ОККО и фонда компетентной помощи армии "Повернись живим". Благодаря этому проекту военные получают современную технику и вооружение. Идея создать скульптуру в знак благодарности Силам территориальной обороны возникла во время второй волны кампании - "ОКО ЗА ОКО. Озброїмо ТрО до зубів". Фонд поддержал замысел, а бизнес профинансировал его воплощение.

Открытие арт-объекта "Усвідомлення"в Оболонском районе Киева

"Сейчас идет уже четвертая волна этой инициативы, и в рамках каждой мы вместе с "Повернись живим" обеспечиваем военных оружием, техникой, разведтехникой, автомобилями. Но мы понимаем, что поддержка - это не только о материальной помощи. Это также и глубокая, искренняя благодарность. Мы стремились запечатлеть вклад в защиту страны через искусство. Это благодарность всем представителям Сил территориальной обороны, кто в первые дни и до сих пор по собственному желанию стал и стоит на защите Украины. Это также и о чествовании памяти тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу", - отметил СМО ОККО Василий Дмитрив.

Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу ОККО

"Хочу еще раз поблагодарить Силы обороны Украины, которые продолжают делать невозможное. Уже много лет компания ОККО является нашим стратегическим партнером. В марте 2022 года мы воплотили проект для военных на 325 миллионов гривен, а затем - еще один на 400 миллионов, обеспечив вооружением Силы территориальной обороны. Именно в рамках этого второго проекта и родилась идея артобъекта. Вместе мы создаем память о тех, кто продолжает защищать наше государство. Артобъект - это благодарность и осознание того, где мы есть и куда движемся дальше", - отметил Олег Карпенко, заместитель директора фонда компетентной помощи армии "Повернись живим".

Олег Карпенко, заместитель директора фонда компетентной помощи армии "Повернись живим"

Инсталляцию разместили в сквере возле станции метро "Героїв Дніпра" - в северной части столицы, которая стала одним из ключевых рубежей обороны Киева в феврале 2022-го. Именно здесь украинские защитники и защитницы, в частности бригады ТрО, сдерживали наступление российских войск на Киев.

На открытии присутствовали военнослужащие Сил территориальной обороны, которые непосредственно принимали участие в защите города в начале полномасштабной войны.

"Помню, как мы участвовали в общественном обсуждении этого артобъекта, как мы дискутировали по поводу целесообразности, художественной ценности и смыслов. И как мы быстро пришли к согласию. Это еще одно свидетельство того, насколько объединенная громада, Силы обороны, насколько сознательными являются люди, желающие помнить вклад защитников и защитниц. Этот художественный символ отражает наши эмоции и чувства в начале широкомасштабного нашествия и наши чувства сегодня - единство, сила и вера в нашу страну", - отметил Ахтем Сейтаблаев, режиссер, актер и военнослужащий ВСУ.

Ахтем Сейтаблаев, режиссер, актер и военнослужащий ВСУ

По замыслу авторов, "Усвідомлення" - это пространство для размышлений, где каждый может посмотреть в лицо прошлому, вспомнить свои эмоции тех первых недель вторжения и увидеть, как страх сменился решимостью.

Авторы работы - украинские скульпторы, братья Егор и Никита Зигуры. Одна из самых известных их скульптур в Киеве - это композиция "Єднання" на Днепровской набережной. Во время полномасштабной войны художники активно сотрудничают с волонтерскими художественными сообществами и обращаются к теме сопротивления и внутренней силы. Среди таких проектов - выставка "Мирне небо" во Франции (апрель 2023) и скульптура "Be Brave" на Печерске.