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В Киеве появилась скульптура "Усвідомлення" в знак благодарности воинам ТрО. ФОТО

Новости компаний

25 июня в Киеве открыли арт-объект "Усвідомлення" - символ благодарности воинам Сил территориальной обороны, которые с первых дней полномасштабного вторжения присоединились к защите Украины.

Скульптурная композиция рассказывает о внутренних изменениях, которые прошли украинцы после 24 февраля 2022 года - от страха и растерянности к силе, спокойствию и готовности бороться.

Артобъект состоит из двух человеческих лиц. Одно из них - перевернутое, символизирует страх и тревогу. Другое - спокойное, сосредоточенное, передает внутреннее равновесие. Цель арт-объекта - через взаимодействие со скульптурой помочь увидеть и осознать собственные изменения, вспомнить путь от шока и растерянности к силе и единению. Первыми этот путь прошли люди, присоединившиеся в ряды территориальной обороны.

артобъект Осознание в Киеве
Арт-объект "Усвідомлення" в Оболонском районе Киева

Артобъект установили в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" - совместного проекта сети АЗК ОККО и фонда компетентной помощи армии "Повернись живим". Благодаря этому проекту военные получают современную технику и вооружение. Идея создать скульптуру в знак благодарности Силам территориальной обороны возникла во время второй волны кампании - "ОКО ЗА ОКО. Озброїмо ТрО до зубів". Фонд поддержал замысел, а бизнес профинансировал его воплощение.

артобъект Осознание в Киеве
Открытие арт-объекта "Усвідомлення"в Оболонском районе Киева

"Сейчас идет уже четвертая волна этой инициативы, и в рамках каждой мы вместе с "Повернись живим" обеспечиваем военных оружием, техникой, разведтехникой, автомобилями. Но мы понимаем, что поддержка - это не только о материальной помощи. Это также и глубокая, искренняя благодарность. Мы стремились запечатлеть вклад в защиту страны через искусство. Это благодарность всем представителям Сил территориальной обороны, кто в первые дни и до сих пор по собственному желанию стал и стоит на защите Украины. Это также и о чествовании памяти тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу", - отметил СМО ОККО Василий Дмитрив.

вице-президент по маркетингу ОККО Дмитров
Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу ОККО

"Хочу еще раз поблагодарить Силы обороны Украины, которые продолжают делать невозможное. Уже много лет компания ОККО является нашим стратегическим партнером. В марте 2022 года мы воплотили проект для военных на 325 миллионов гривен, а затем - еще один на 400 миллионов, обеспечив вооружением Силы территориальной обороны. Именно в рамках этого второго проекта и родилась идея артобъекта. Вместе мы создаем память о тех, кто продолжает защищать наше государство. Артобъект - это благодарность и осознание того, где мы есть и куда движемся дальше", - отметил Олег Карпенко, заместитель директора фонда компетентной помощи армии "Повернись живим".

Олег Карпенко, заместитель директора фонда
Олег Карпенко, заместитель директора фонда компетентной помощи армии "Повернись живим"

Инсталляцию разместили в сквере возле станции метро "Героїв Дніпра" - в северной части столицы, которая стала одним из ключевых рубежей обороны Киева в феврале 2022-го. Именно здесь украинские защитники и защитницы, в частности бригады ТрО, сдерживали наступление российских войск на Киев.

На открытии присутствовали военнослужащие Сил территориальной обороны, которые непосредственно принимали участие в защите города в начале полномасштабной войны.

"Помню, как мы участвовали в общественном обсуждении этого артобъекта, как мы дискутировали по поводу целесообразности, художественной ценности и смыслов. И как мы быстро пришли к согласию. Это еще одно свидетельство того, насколько объединенная громада, Силы обороны, насколько сознательными являются люди, желающие помнить вклад защитников и защитниц. Этот художественный символ отражает наши эмоции и чувства в начале широкомасштабного нашествия и наши чувства сегодня - единство, сила и вера в нашу страну", - отметил Ахтем Сейтаблаев, режиссер, актер и военнослужащий ВСУ.

Ахтем Сейтаблаев
Ахтем Сейтаблаев, режиссер, актер и военнослужащий ВСУ

По замыслу авторов, "Усвідомлення" - это пространство для размышлений, где каждый может посмотреть в лицо прошлому, вспомнить свои эмоции тех первых недель вторжения и увидеть, как страх сменился решимостью.

Авторы работы - украинские скульпторы, братья Егор и Никита Зигуры. Одна из самых известных их скульптур в Киеве - это композиция "Єднання" на Днепровской набережной. Во время полномасштабной войны художники активно сотрудничают с волонтерскими художественными сообществами и обращаются к теме сопротивления и внутренней силы. Среди таких проектов - выставка "Мирне небо" во Франции (апрель 2023) и скульптура "Be Brave" на Печерске.

Автор: 

Киев (25792) скульптура (39) ОККО (19) тероборона (346)


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Топ комментарии
+9
Спасибі хлопцям ТРО, Правого Сектору, Азовцям та народу України. Як би не ви, Україну здали б як південь України без бою.
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25.06.2025 23:16 Ответить
+7
я побачив в цій ********** перші дні війни, зеля і дєрьмак в бункері, серед завалів з кучерів сухої мівіни, в складках якої ховається абдристович з двома вкраденеми рпг. "я глядач, я так бачу!" )
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25.06.2025 22:15 Ответить
+6
Можливо одного фото та ракурсу недостатньо, але тоді то питання до горе-журналістів...
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25.06.2025 21:26 Ответить
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Я не проти арт-обʼєктів з захованим смислом, але зараз я викличу розʼяснювальну бригаду...
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25.06.2025 21:24 Ответить
Можливо одного фото та ракурсу недостатньо, але тоді то питання до горе-журналістів...
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25.06.2025 21:26 Ответить
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27.06.2025 07:32 Ответить
Дайте братам Зігурам по повістці. Може, хоч солдати з них добрі вийдуть. Бо як скульптори...
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25.06.2025 21:27 Ответить
******* мистецтво, як кажуть ні***я не зрозуміло, але дуже цікаво. Насолоджуйтеся всією глибиною авторського задуму та сміливістю втілення .
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25.06.2025 22:04 Ответить
я побачив в цій ********** перші дні війни, зеля і дєрьмак в бункері, серед завалів з кучерів сухої мівіни, в складках якої ховається абдристович з двома вкраденеми рпг. "я глядач, я так бачу!" )
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25.06.2025 22:15 Ответить
Як рясно понабігали і нагадили, оті «художні критики»…
Їх би енергію, та в ТЕРОБОРОНУ, якою привладні зеленського, в Урядовому кварталі, «займалися без ТУРБОРЕЖИМУ»!! Єрмак з татаровим і аброхамієм, можуть засвідчити це новому Генпрокурору (поки, як свідки, добровільно), на прикладах безоружного СПРОТИВУ Українців у 2022 року, на кривавому ПРИКЛАДІ, у прикордонних ОДА!!
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25.06.2025 22:24 Ответить
Спасибі хлопцям ТРО, Правого Сектору, Азовцям та народу України. Як би не ви, Україну здали б як південь України без бою.
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25.06.2025 23:16 Ответить
Одне обличчя, те, що до гори дригом "перевернуте, символізує страх і тривогу" - бачу, а інше "спокійне, зосереджене, передає внутрішню рівновагу" не находжу. Якась головоломка.
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25.06.2025 23:39 Ответить
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27.06.2025 07:31 Ответить
Интересно, насколько эти арт-объекты одобряют сами теробороновцы. Могли бы что то получше сваять
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26.06.2025 01:42 Ответить
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26.06.2025 11:08 Ответить
 
 