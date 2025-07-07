Планували підірвати воїнів "Азову" в Запоріжжі: СБУ затримала двох агентів ФСБ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримали двох російських агентів, які готували підрив воїнів 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На замовлення ФСБ зловмисники мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службове авто "Азовців", що воюють на передовій.

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"Замовлення фсб виконували двоє агентів, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. У поле зору агресора рецидивісти потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога. За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів.

Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для фсб. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців "Азову" до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП", - йдеться в повідомленні.

СБУ завчасно викрила агентів та затримала їх.

Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено готовий СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони, з яких вони контактували з куратором від ФСБ.

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Обом затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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