Задержан агент ФСБ РФ, который готовил серию терактов в Харькове, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию терактов в Харькове. По результатам спецоперации в прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который по заказу оккупантов готовил взрывы возле госучреждений региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, для совершения преступлений фигурант изготовил три самодельных взрывных устройства (СВУ), которые затем заложил в схроны для исполнителей запланированных терактов.







Как установило расследование, подготовкой взрывчатки занимался местный агент ФСБ - 48-летний лаборант одного из Харьковских университетов. Вражеская спецслужба завербовала его через Телеграмм-каналы.

"По инструкции своего куратора агент изготовил СВП для дистанционного подрыва, "усилив" их гайками, шурупами и гвоздями.

Для конспирации фигурант снаряжал взрывчатку в квартире своих соседей, которые выехали за пределы города и оставили ему ключи, чтобы он присматривал за их помещением", - говорится в сообщении.

Два готовых СВП, оборудованные телефонами для удаленной активации, фигурант заложил в тайники, координаты которых получил от куратора.

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Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленник маскировал СВП под различные бытовые предметы, в том числе спортивные мячи.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеского агента, задокументировали его преступления и задержали "на горячем", когда он обустраивал тайник для 3-й взрывчатки возле многоквартирного дома.

Во время обысков у задержанного изъяты компоненты для новых СВП и телефон, с которого он контактировал с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.