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Новости Теракты в Украине
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Задержан агент ФСБ РФ, который готовил серию терактов в Харькове, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию терактов в Харькове. По результатам спецоперации в прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который по заказу оккупантов готовил взрывы возле госучреждений региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, для совершения преступлений фигурант изготовил три самодельных взрывных устройства (СВУ), которые затем заложил в схроны для исполнителей запланированных терактов.

предатель готовил теракты в Харькове
предатель готовил теракты в Харькове
предатель готовил теракты в Харькове

Как установило расследование, подготовкой взрывчатки занимался местный агент ФСБ - 48-летний лаборант одного из Харьковских университетов. Вражеская спецслужба завербовала его через Телеграмм-каналы.

"По инструкции своего куратора агент изготовил СВП для дистанционного подрыва, "усилив" их гайками, шурупами и гвоздями.

Для конспирации фигурант снаряжал взрывчатку в квартире своих соседей, которые выехали за пределы города и оставили ему ключи, чтобы он присматривал за их помещением", - говорится в сообщении.

Два готовых СВП, оборудованные телефонами для удаленной активации, фигурант заложил в тайники, координаты которых получил от куратора.

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Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленник маскировал СВП под различные бытовые предметы, в том числе спортивные мячи.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеского агента, задокументировали его преступления и задержали "на горячем", когда он обустраивал тайник для 3-й взрывчатки возле многоквартирного дома.

Во время обысков у задержанного изъяты компоненты для новых СВП и телефон, с которого он контактировал с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20138) теракт (2324) Харьков (7634) Харьковская область (1207) Харьковский район (410)


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Добре, що спіймали
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02.07.2025 12:44 Ответить
Віддавайте їх оркам- нехай їх ЗСУ вбье на війні.
Як Україна почне віддавати оркам ціх колобарантів - їх одразу поменшає , бо почнуть розуми ти що їх вбьють на фронті
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02.07.2025 12:46 Ответить
Можно даже рекламну компанію зробити - збираємо піджигателей до лав черних пакетів РФ
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02.07.2025 12:48 Ответить
За такі тяжкі злочини , цього виродка потрібно повісити , без суду і слідства 😡
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02.07.2025 12:50 Ответить
В усі часи, під час війни шпигуни та зрадники каралися смертю.
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02.07.2025 12:50 Ответить
Так і тягнуть/саботують, в Україні привладні, із введеннямсмертної кари, так само, як з відмовою з Оттавської протимінної …
А Українців, щоденно убивають, ось такі, коригувальники з московітами!
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02.07.2025 13:20 Ответить
 
 